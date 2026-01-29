Fiorello a La Pennicanza, la smentita di Carlo Conti: “Non ho scheletri nell’armadio”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la penultima puntata della settimana de La Pennicanza e lanciano la notizia delle notizie con tanto di videochiamata in diretta a Carlo Conti che smentisce qualsiasi illazione su di lui, Silvia Toffanin e il Festival di Sanremo, un triangolo piuttosto strano, ma tutto viene chiarito nel botta e risposta tra i due presentatori.

Fiorello e l’appello per la Sicilia: non è il momento di litigare

Nell’anteprima del programma lo showman resta sull’attualità e sui danni del ciclone Harry, con un focus sulla città siciliana di Niscemi: “È lì che in queste ore si concentra l’attenzione. La politica ovviamente strumentalizza, ma non è il momento di litigare. La priorità è pensare a chi sta soffrendo e ha perso tutto, è il momento di agire. Speriamo che non si ripeta quanto accaduto nel 1997. Il nostro Presidente del Consiglio ha assicurato che la situazione è diversa: noi ci fidiamo”.

Fiorello, la notizia delle notizie

Dopo aver bucato la notizia del compleanno di Vincenzo Mollica, ecco che arriva “la notizia delle notizie”: Carlo Conti ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Fiorello: “Una cosa è chiara: Carlo Conti non andrebbe mai a Mediaset senza qualcosa in cambio. Tra poco uscirà sicuramente la notizia della Toffanin come co-conduttrice del Festival”.

Fiorello, la videochiamata a Carlo Conti

E videochiama proprio con Carlo Conti: “Lo sai che non ho scheletri nell’armadio… sì, vado ospite dalla Toffanin. Lo so che state facendo delle illazioni, ma non c’entra niente con Sanremo. A te lo direi, perché tu, se sai una cosa, non la dici a nessuno” commenta con ironia il Direttore Artistico di Sanremo. Continua poi: “A Pippo Baudo dedicherò tutto il Festival quest’anno. Io l’erede? È il complimento più grande che si possa fare, ma mi sembra troppo. Pippo non ha eredi”.

Fiorello, chiama pure Gabriele Muccino

Lo showman passa poi al cinema, con la chiamata promozionale del nuovo film di Gabriele Muccino: “Fiorello dopo aver visto il film ma ha mandato un vocale di 8 minuti…anzi due vocali”.

E continua “Faccio perdere il controllo ai miei attori, e per farlo li porto fuori orbita: ho i miei metodi. Oggi esce il mio film Le cose non dette, con un cast incredibile: Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Miriam Leone, Carolina Crescentini. Ci sono colpi di scena sorprendenti!”. Fiorello: “Il film va visto…ha superato le mie aspettative”.

Fiorello, il bistrot sul tetto di San Pietro

Infine, Fiorello legge la notizia ‘Un bistrot sul tetto di San Pietro’: “Ma chi ha il coraggio di aprire una cosa così? Briatore? Gianluca Vacchi?”, si chiede Fiorello.

Arriva subito l’immancabile collegamento con il Vaticano: “La pace sia con voi. Di quale ristorante state parlando? Io non ne sapevo nulla. Ma questo significa che durante l’Angelus dovrò sentire il rumore di piatti e bicchieri? Un cameriere che urla: ‘Due strozzapreti al tavolo quattro’? I have no words… Magari lo chiameranno “La Penitenza”. Che faranno, un menù secondo Matteo? Che si mangerà? La Cacio e Papa? I Santi in bocca? Il Sant’Honoré? Sarà sicuramente una cosa abusiva. Io faccio una telefonata anonima alla Guardia di Finanza.” Interviene il Camerlengo: “Santo Padre, non può fare una telefonata anonima: chi fa la spia non è figlio di Maria”.

In conclusione lo showman ammette: “Da quando ho iniziato questo programma mi sto facendo tanti nemici, mi chiamano tutti offesi. Si offendono per quelli che commentano quello che io commento, ma ci sono cose di attualità che vanno dette”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 30 gennaio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.