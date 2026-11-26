Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello, La Pennicanza

A La Pennicanza va in scena la protesta. Fiorello, spalleggiato da Fabrizio Biggio, legge la notizia dell’abete in piazza Duomo a Milano che non può più essere chiamato albero di Natale, ma albero del dono per evitare di urtare eventuali sensibilità, ma lui non ci sta e il pubblico è solidale con lui.

Fiorello rivuole l’albero di Natale a Milano

A Milano fa discutere la la decisione del Comune di ribattezzare l’albero di Natale come “L’Albero del Dono”, Fiorello legge attonito la notizia. Si scatena la protesta in studio e sulle note dei Carmina Burana, lo showman si alza dalla sua postazione e inizia a mettere a soqquadro lo studio, sbattendo a destra e a manca le decorazioni natalizie.

Poi dice la sua: “È una cosa che, sono sicuro, non è stata richiesta da nessuno. Non credo che ci sia stata una sola persona di un’altra religione che ha chiamato il Comune di Milano perché si sentiva urtata. Stiamo andando nel futuro, abbiamo l’IA, i rettiliani sono tra di noi, arriveranno gli alieni, l’economia cadrà, il capitalismo è finito… almeno lasciateci uno straccio di tradizione, lasciateci il Natale! Non ha a che fare né con la destra né con la sinistra, è solo buon senso!”.

E conclude con la battuta: “Al mio amico Amadeus, che vive a Milano e ha un cane: Ama, vai lì, portaci il cane e fagli lasciare un dono sotto l’albero!”.

Il pubblico è totalmente solidale con Fiorello e su Instagram c’è chi scrive: ” bravo!!!!!Basta con ste robe da dementi!!!!!!Io voglio l’albero di natale il presepe il crocifisso e il prosciutto nelle mense scolastiche e ….anche il panino con la porchetta!!!!😂😂e basta!!!”. E ancora: “Bravo Fiorello! Finalmente uno che gliele dice!👏👏”. E giù applausi.

Fiorello si ricompone e Biggio sistema gli alberi e le altre decorazioni natalizie, rimettendo ordine in studio.

Fiorello e il consiglio a Diaco: “Devi stare calmo”

Lo showman prosegue ringraziando Ballando con le Stelle e Diaco per gli spunti che gli regalano. E a proposito di quest’ultimo, Fiorello rivolge un simpatico appello al conduttore con il suo consueto tono ironico: “Pare che ieri abbia detto di stare male, poi se ne è andato e il programma non è andato in onda. Pigi, rilassati! Devi essere zen! Fai come me, io quando leggo qualcuno che mi attacca faccio un respiro profondo e poi non rispondo. Sui social non me li filo!”.

Fiorello e le tasse

In chiusura, la politica e la proposta di introdurre una tassa sui super ricchi. Fiorello si sofferma sulle divisioni che si sono create all’interno della sinistra: “C’è stata una fumata nera e Conte ha detto: ‘Incomprensibile che venga dalla sinistra’. Si sono resi conto di essere loro i super ricchi! E quindi hanno fatto un passo indietro. Hanno guardato un attimo il loro conto in banca e hanno detto: ‘Ma noi ci stiamo autotassando!’”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza per l’ultima puntata della settimana venerdì 27 novembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.