Fiorello, ultima puntata de La Pennicanza. Fan disperati e scontenti

Ultima puntata de "La Pennicanza", Fiorello saluta tutti e legge la sua letterina a Babbo Natale. Il pubblico è scontento e c'è chi polemizza

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

È arrivato il momento dei saluti: Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata de La Pennicanza. I fan se ne devono fare una ragione, fino al nuovo anno devono stare senza il loro appuntamento quotidiano preferito.

Fiorello, il desiderio di tornare a Sanremo

Dopo aver letto la lettera di Fabrizio Corona a Babbo Natale, per chiudere in bellezza la stagione 2025 della Pennicanza, Fiorello rivela la sua lista dei desideri e tra questi c’è anche il Festival di Sanremo.

Natale è dietro l’angolo e per l’esilarante rubrica delle ‘vecchie letterine’ a Babbo Natale dei vip, ora è il turno proprio di quella di Fiorello. “Ho 9 anni, non ho voglia di fare niente, non so cantare, non so ballare, non so suonare… eppure penso che avrò un gran successo – l’ironia dello showman sui suoi ‘desideri’ da bambino -.

Per non dare fastidio alla maestra vado a scuola il meno possibile, ma il mio amico Amedeo è appena andato in un’altra scuola più piccola: pensa che sono solo in… nove! Per Natale volevo un divano su cui stare tutto il giorno, il Canta Tu (anche se non l’hanno ancora inventato), il 45 giri del Ballo del qua qua, un Telegatto da compagnia e una maglietta con su scritto… ‘Ma ci vai a Sanremo?’”.

Fiorello, la surreale nota dell’ad della Rai

A proposito del Festival di Sanremo, lo showman legge quindi una surreale nota ‘ricevuta’ dall’ad Rai Giampaolo Rossi: “Da lunedì aperta la lotteria per i biglietti. Ecco i dati da inserire: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono, documento… inoltre, servirà sapere il numero di abitanti di Sanremo, il numero di scarpe di Carlo Conti, l’indirizzo dell’hotel di Masini e lo share esatto che farà la prima serata. I vincitori potranno scegliere se prendere i biglietti o concorrere alla Ruota della Fortuna!”.

Fiorello, l’anticipazione del discorso del Presidente Mattarella

Tra i collegamenti più divertenti c’è infine quello con il Quirinale. A rispondere è sempre il Presidente Mattarella: “Gli auguri di Natale? Risponderò a tutti ‘a te e famiglia’. E a La Russa? Niente, non visualizziamo, facciamo finta di non averlo visto. Ora vi voglio anticipare l’inizio del discorso che farò il 31 dicembre: ‘Cari concittadini, care concittadine…’. Basta, per ora solo questo!”.

La Pennicanza, i fan disperati e delusi

Così, Fiorello e Biggio salutano il pubblico de La Pennicanza. L’appuntamento è per dopo le vacanze di Natale. E i fan sono già disperati. Qualcuno si lamenta su Instagram: “Buon Natale, anzi, Buona Natalanza!!!🎶✨🎄✨ (Come faremo da lunedì senza Mimmo🐬, Bodor e Sandokan?”. “Peccato che finisce 😢 siete bravissimi”.

Se molti sono tristi perché La Pennicanza è finita, altri invece non hanno gradito l’intervento di Fabrizio Corona e per questo sono molto delusi con Fiorello: “Che delusione… E poi questo scivolone con Corona”. Ma le polemiche vengono fatte tacere da altri fan.

