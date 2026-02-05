Fiorello a La Pennicanza, il triste ricordo: “Ha dato tanto a quest’azienda”

Fiorello a "La Pennicanza" prende le difese di Laura Pausini: "Dopo Mengoni, canta l'Inno e i fan insorgono". E poi il ricordo di Fabrizio Frizzi

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la penultima puntata della settimana de La Pennicanza. Moltissimi gli argomenti trattati, da Laura Pausini che canta l’Inno Nazionale al ricordo di Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno.

Fiorello e l’appello per la Sicilia

Il primo pensiero di Fiorello anche oggi va a Niscemi e alla Sicilia ferita dal maltempo: “Basta, non vi pensiamo più – apre lo showman con una polemica ironica -. Non ce ne frega più niente! Ma sì, cosa ci importa della gente che ha perso la casa? Ormai si parla solo di… Vannacci che ha lasciato la Lega! Ma chissenefrega!! Tre pagine di giornali, i Tg in non-stop… c’è gente che ha perso pure la macchina e non gli danno un euro perché non era assicurata contro la frana… ma vi rendete conto? L’emergenza non è finita, ricordiamocelo!”

La Pennicanza al top degli ascolti

In chiave ascolti, invece, c’è una bella notizia per Rai Radio2: “Siamo tornati nella Top 10 delle radio italiane – annuncia Fiorello -. È una notizia davvero bellissima”. Lo showman poi scherza: “Diciamolo: è solo merito nostro. La Pennicanza sta trainando Radio2. Anzi, non è La Pennicanza che traina Radio2… sono io!”

In tema politico, Fiorello ironizza: “Leggo che Giuseppe Conte ha il numero di Putin in rubrica. Ma che notizia è? Chissà come lo ha memorizzato… Vladimiro Calcetto?”.

Fiorello, la polemica su Laura Pausini

Si passa dunque alla musica e lo showman spezza una lancia in favore di Laura Pausini: “Canta Mengoni e i fan di Mengoni si arrabbiano, canta Grignani e i fan di Grignani si incazzano… domani alla cerimonia delle Olimpiadi farà l’inno italiano e non potete capire i fan di Mameli, sono già sul piede di guerra!”. La gag non finisce qui, perché Fiorello si esibisce quindi in una sua personalissima versione dell’Inno di Mameli, sulle note di… “Due Vite”.

Mentre su Instagram condivide la foto delle proteste contro la Pausini: “E dopo Mengoni, la Pausini ci riprova con l’Inno di Italia. Ancora una volta, insorgono i fan.

Giù le mani da Mameli 🤭🤭”.

I follower de La Pannicanza ridono a crepapelle e qualcuno precisa: “in realtà ha cantato anche Achille Lauro con il 16 Marzo. Aiutooo”. Ma la maggior parte fa il tifo per la Pausini: “Un grande in bocca al lupo a Laura 😍”; “Vai laura “.

Fiorello e la videochiamata con Christian De Sica

Dopo aver dialogato in videochiamata – in quella che ormai è diventata una rubrica fissa del programma – con Christian De Sica, impegnato nelle riprese di una nuova serie e con un film in uscita.

Fiorello, il ricordo di Fabrizio Frizzi

Fiorello conclude ricordando un caro amico e collega, Fabrizio Frizzi: “Oggi sarebbe stato il suo compleanno, dunque tanti auguri a lui! Lo ricordiamo con tanto amore e affetto per il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua umanità… ha dato tanto a questa azienda”, le parole dello showman, che poi manda in onda una speciale interpretazione di ‘Un amico in me’ dell’amato conduttore.