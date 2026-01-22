Fiorello a La Pennicanza si sente in colpa: “Siamo coinvolti anche noi”

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la penultima puntata della settimana de La Pennicanza e si alzano i toni. Lo showman non ci sta ad essere preso di mira e risponde a tono, soffocando la polemica sul nascere (si spera). Ma nel corso della trasmissione succedono tante cose importanti. Innanzitutto, il messaggio di sostegno alla Sicilia, colpita dal maltempo, e poi la videochiamata di Laura Pausi che commenta il suo ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Per finire coi sensi di colpa (ironici) per il flop di Bruno Vespa.

Fiorello, il messaggio di sostegno alla Sicilia

Fiorello parte da un appello serio, legato all’argomento maltempo: “Continuo a ricevere messaggi che chiedono di parlare dei danni in Sicilia, Calabria e Sardegna – spiega lo showman -. Adesso è il momento di rialzarsi, subito. Lo Stato deve intervenire con aiuti concreti: pensateci come soldi per un documentario o per un film, solo che sono soldi per salvare la vita delle persone, per le loro attività, per ricostruire! Questo è il nostro appello, speriamo che tutto vada come deve andare”.

Fiorello ironizza sul flop di Bruno Vespa

Dalla serietà si passa subito alla caratteristica ironia del programma. Il primo argomento è l’attualità televisiva. Nella puntata di mercoledì de La Pennicanza Fiorello aveva ospitato Bruno Vespa per lanciare il suo speciale sui 30 anni di Porta a Porta.

Ma questo non è bastato a salvarlo dal flop di ascolti che lo showman giustifica così: “Debacle Rai, Vespa ha fatto solo il 7,1%. Mi spiace per Bruno, ma siamo coinvolti anche noi. Siamo comparsi all’inizio con un videomessaggio, infatti avevo detto ai miei parenti ‘all’inizio ci sono io’, tutti hanno visto il mio video e poi hanno cambiato canale. Sai quanti parenti ho? Esattamente il 7%!”.

Fiorello, la videochiamata di Laura Pausini

In studio arriva quindi la videochiamata di Laura Pausini. La cantante si scatena sulle note di ‘Sì o No’ e commenta il suo ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo: “Conti me l’aveva chiesto più volte in questi anni, ma non mi sono mai sentita pronta. Ho sempre avuto paura, ma nel frattempo ho condotto programmi in altri Paesi e mi sono un po’ preparata. Lui mi dà molta fiducia e mi fa sentire serena. Di solito sul palco sono molto agitata, ma tutti dicono che bisogna affrontare la paura, quindi… siamo sicuri di regalarvi cinque serate di spensieratezza!”.

Fiorello risponde per le rime

Lo showman chiude infine con una rettifica importante: “I simpaticissimi di Dagospia hanno scritto: ‘Ma Fiorello crede di essere a casa sua in Rai?’ Io rispondo: ‘Sì, sono a casa mia’. La Rai mi concede tutto questo? Sì! La Rai è ‘appecoronata’ a me? Sì! Scrivono ancora ‘cucina anche se è vietato dalle regole antincendio aziendali’… giornalisti cialtroni, non vedete che c’è il fornello a induzione? Loro sono vendicativi, ora arriverà il loro articolo negativo… brr, sentite come tremo!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 23 gennaio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.