Festa di Natale, Mara instancabile: gara di generosità nel ricordo di Frizzi

Tre anni senza Fabrizio Frizzi: il ricordo e l’amore degli amici

Un appuntamento all’insegna dell’allegria, delle emozioni e, soprattutto, della solidarietà: questo è Festa di Natale – Una serata per Telethon, condotto da Mara Venier dagli Studi Rai di Fabrizio Frizzi di Roma. Ad accompagnarla Paolo Belli, la sua orchestra e tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che hanno voluto partecipare con entusiasmo per contribuire alla nobile causa.

Mara Venier, l’emozionante ricordo di Fabrizio Frizzi

Se c’è un volto che può essere associato alle maratone di beneficenza targate Telethon è quello di Fabrizio Frizzi, un grande uomo che si è sempre impegnato per la realizzazione di serate volte alla raccolta fondi per la ricerca. In nome della solidarietà, il presentatore, che è venuto a mancare nel marzo del 2018, si è speso molto con grande generosità. Non c’era, quindi, altro modo di poter aprire questa serata se non con il suo ricordo.

Mara Venier, così, è tornata con la memoria indietro nel tempo e ha raccontato di quando, cinque anni fa, Frizzi l’ha voluta con forza al suo fianco per la serata di Natale di Telethon anche se lei non lavorava più in Rai. E zia Mara lo ha fatto con la voce rotta dall’emozione:

Io voglio ricordare una cosa. Cinque anni fa, l’11 dicembre del 2016, io non ero ancora rientrata in Rai, ma un mio amico, un mio collega, mi volle vicino a lui. Sto parlando di Fabrizio Frizzi. Non possiamo non ricordare Fabrizio, perché Fabrizio è Telethon e lo sarà per sempre.

A ricordarlo con lei Nicolò, un bambino che nel 2016 prese parte con loro alla serata e che, con gli occhi lucidi, ha mostrato il dispiacere ancora molto forte per la scomparsa di Frizzi. A consolarlo la Venier, con parole condivisibili da tutti: “Fabrizio è qua, nel nostro cuore e in quello di tutti gli italiani. E lo sarà per sempre”.

Mara Venier, con lei anche Federica Pellegrini

Una gara per la solidarietà, a cui, insieme a Mara che instancabile ha accettato di condurre a poche ore da una lunghissima puntata di Domenica In, hanno preso parte anche tante star del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport che hanno deciso di partecipare per fare delle sorprese a tutti i bambini, i giovani e alle loro famiglie che, grazie alla ricerca, hanno potuto migliorare la loro vita. Hanno, infatti, accettato l’invito della Venier, tra gli altri, i giocatori della Juventus Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, Fabio Rovazzi. Alessandro Del Piero, l’attore Salvatore Esposito, Stefano De Martino, i Gemelli di Guidonia, Milly Carlucci e tanti altri.

Tra loro anche Federica Pellegrini, che è solita apparire di fronte alle telecamere sempre estremamente concentrata e tutta d’un pezzo. Questa volta, per Telethon, ha invece mostrato il suo lato più dolce, e si è collegata in studio per fare una sorpresa a Sonia, diciannovenne che fin da piccola combatte con l’atrofia muscolare spinale e che ha una grande passione: il nuoto.

La Pellegrini, con la sua sola presenza e il suo grande, tenerissimo, sorriso ha donato a Sonia una grande emozione. Un gesto bellissimo, che Federica ha voluto fortemente fare. Per questo ha ringraziato la padrona di casa che le ha concesso questa opportunità:

Per me è un piacere, grazie veramente Mara per avermi invitato. Per me è stra-importante essere qui questa sera e fare questo regalo a Sonia.

La serata è proseguita, così, tra ospiti, grande emozioni e anche tante risate: la felicità per le piccole cose è il filo rosso tra tutte le storie straordinarie che, grazie alla professionale mediazione di Mara Venier, sono state raccontate per mettere in luce l’importanza della ricerca e per raccogliere fondi che, per molti, rappresentano la speranza.