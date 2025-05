Fedez ironico su Uomini e Donne: “Prossimamente qua”. E Clara: “Ha 7 personalità”

Fonte: IPA Fedez

Fedez e Clara sono stati ospiti nella settima puntata del Serale di Amici, condotto da Maria De Filippi: su Instagram, il rapper si è lasciato andare all’ironia fotografando il cartello “Uomini e Donne Senior”, quindi il Trono Over, con la scritta: “Prossimamente qua” e il segno della vittoria con le mani. Che sia il modo giusto per rilanciarsi, dopo le vicissitudini della sua vita sentimentale? Intanto Clara, che con lui ha duettato in Scelte Stupide (in pole per il tormentone dell’estate), ha scherzato su Fedez: avrebbe ben sette personalità.

Fedez, l’ironia sul Trono Over di Uomini e Donne

Fedez è single. Tra flirt, fiamme, scatti in discoteca e baci rubati, il rapper è andato avanti dopo la separazione da Chiara Ferragni (a breve dovrebbe essere ufficializzato il divorzio), ma al suo fianco oggi non ci sarebbe una frequentazione ufficiale. Ed è forse questo il motivo per cui, di fronte all’insegna di Uomini e Donne Senior, ha voluto fare un po’ di ironia sulla sua situazione sentimentale: “Prossimamente qua”.

Lo scatto è stato condiviso proprio durante la partecipazione alla settima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 3 maggio, anche se la puntata è stata registrata giovedì 1 maggio. Nelle ultime settimane, poi, proprio il rapper è stato al centro del chiacchiericcio per la vicinanza a Clara. Ma non c’è alcun feeling amoroso tra i due: hanno lavorato insieme per il nuovo singolo, Scelte Stupide.

Fedez e Clara vicini, ma solo per lavoro

Sabato 3 maggio è andata in onda la puntata di Amici con ospiti Fedez e Clara. Sono stati definiti la “coppia del momento”, ma naturalmente non c’è nulla tra loro dal punto di vista sentimentale, anche se nelle scorse settimane si è ipotizzato un presunto flirt, smentito alla fine dell’annuncio del brano. Sui social, si sono mostrati vicini, fianco a fianco per lavorare al progetto. E su Fedez, in un video, Clara ha affermato che ha “sette personalità”.

Insomma, sembra proprio che la vicinanza tra i due rimarrà tale dal punto di vista professionale: nessun feeling all’orizzonte, ed ecco il motivo dell’ironia di Fedez di fronte all’insegna di Uomini e Donne Senior. Fedez, d’altro canto, ha ripreso in mano la sua vita: dopo alcune frequentazioni e ipotetici flirt, ha scelto di ripartire dalla musica. A Sanremo si è classificato quarto in classifica con il brano Battito, che ha convinto il pubblico e la critica: si è messo a nudo, raccontando il periodo che ha affrontato.

Scelte Stupide, il tormentone dell’estate?

La sintonia a Sanremo 2025 e la scelta di collaborare al brano dell’estate: il rumor della liaison ha ben presto lasciato spazio alla musica (e il resto scompare). Scelte Stupide, uscito il 2 maggio, ci parla di un “rapporto destinato a fallire”, un sentimento forte e totalizzante che porta a compiere le famose “scelte stupide”. Un singolo intenso, ma anche introspettivo, e che appunto cerca di spiegare l’amore irrazionale, un tema ricorrente nei tormentoni estivi. Un racconto anche cinico e disilluso, dalle influenze elettro-pop. Di certo potrebbe essere tra i singoli candidati per il tormentone dell’estate del 2025.