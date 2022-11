Eva Grimaldi: “Non è durata una notte”. La verità su Benigni a “Belve”

Fonte: IPA Eva Grimaldi e Roberto Benigni, la confessione a "Belve"

Ci sono storie che non sono facili da raccontare, soprattutto in diretta televisiva, e in particolar modo quando riguardano personaggi d’eccezione come Roberto Benigni, attore internazionale e di grande spessore culturale. Lo ha fatto Eva Grimaldi nel salotto di Francesca Fagnani, aprendosi sulla storia d’amore che avrebbe vissuto con Benigni, e raccontando la sua verità sulla vicenda. Un ritratto intimo di un legame quasi inedito, su cui non abbiamo mai saputo molto, fino ad oggi.

Eva Grimaldi, la storia d’amore con Roberto Benigni a Belve

Nella puntata di Belve dell’8 novembre, Francesca Fagnani è riuscita nel suo intento: mostrare la “verità” sulla storia tra Eva Grimaldi e Roberto Benigni. Non ha voluto parlarne pubblicamente, o almeno non si è mai lasciata andare così tanto, soprattutto perché non è facile parlare di legami “nascosti”, in cui ci sono anche altre persone che possono rimanerne colpiti.

“Lei ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: ‘La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: non chiamare mai più‘”, ha commentato la Fagnani, quasi incalzandola, come del resto è nello stile di Belve: riuscire a “strappare” qualche confessione in modo diretto, senza nascondersi dietro alle finzioni.

“Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata“, ha risposto l’attrice, mettendo un muro, difendendo il suo passato, ma anche se stessa, così come Benigni e Nicoletta Braschi, una coppia che si è unita in matrimonio nel lontano 26 dicembre 1991, e che tutto il mondo ha sempre ammirato. Ma Belve è riuscito a scalfire – almeno in parte – la corazza della Grimaldi.

La verità sul legame con Roberto Benigni

“Si era innamorata?”, ha chiesto la Fagnani, senza dare l’impressione di voler rinunciare alla questione. “Sì, molto. Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente”. Oltre a questo, la Fagnani ha domandato: “E lui era innamorato di lei?”. La risposta della Grimaldi è stata diretta, senza bugie. “Penso di sì“. Non ci sono molti riferimenti temporali, e non conosciamo l’esatta durata della relazione. Eppure, stando alle parole dell’attrice, “Non è durata una notte“, lasciando intendere che il legame ha avuto un trascorso importante.

Eva Grimaldi, la lotta alla dipendenza e il sostegno di Imma Battaglia

La storia tra la Grimaldi e Benigni non è tuttavia continuata, e si è interrotta. Nel corso dell’intervista, l’attrice si è esposta sul suo passato, non solo fatto d’amore e di luce, ma anche di ombre pesanti e di ostacoli, di vizi contro cui ha dovuto combattere a lungo, e di come Imma Battaglia l’abbia aiutata a sconfiggere le dipendenze.

Un trascorso non semplice: “Imma Battaglia mi ha tirato fuori dai vizi“. Il suo punto più basso, l’abuso di sostanze, di alcool, alla ricerca, forse, di un brivido, dell’adrenalina. Oggi la Grimaldi è pulita, ma soprattutto è felice al fianco della Battaglia: si sono sposate nel 2019, e il loro amore, sbocciato quasi per caso al Gay Village, è solido, vero, ma soprattutto un porto sicuro in cui essere se stessa, senza le pesanti catene dei fantasmi del suo passato.