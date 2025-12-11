Roberto Benigni, la gaffe al TG 1 prima dello show su Pietro: “Saluto Papa Francesco”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Roberto Benigni

Roberto Benigni è tornato in televisione e lo ha fatto nel modo più “benigniano” possibile: con un sorriso, una battuta irresistibile e una gaffe che ha già conquistato il pubblico. A poche ore dal debutto del suo nuovo show, Pietro – Un uomo nel vento, l’attore e regista toscano è apparso al TG 1 in un’intervista molto attesa. L’intervento, affidato ad Emma D’Aquino, è presto diventato virale per un fuori programma che ha confermato, ancora una volta, il talento innato di Benigni nel trasformare ogni imprevisto in spettacolo.

La gaffe di Roberto Benigni al TG 1 con Emma D’Aquino

Roberto Benigni dunque è stato ospite del TG 1 serale per presentare il suo nuovo progetto dedicato alla figura dell’apostolo Pietro. Emma D’Aquino l’ha introdotto con eleganza, sottolineando la capacità dell’attore di unire poesia, ironia e profondità in ogni sua interpretazione. L’attore e comico ha ascoltato con attenzione, poi si è lanciato in una riflessione appassionata sulla forza narrativa del personaggio di Pietro.

È in quel momento che è accaduto l’imprevisto. Con la naturalezza che lo contraddistingue, e forse trascinato dal flusso delle emozioni, Benigni ha pronuncia la frase destinata a strappare un sorriso: “Vorrei salutare Papa Francesco”, ha detto.

Un attimo di silenzio, poi Emma D’Aquino ha sorriso appena e Benigni, dopo aver realizzato di aver commesso una gaffe, ha stemperato la tensione con una battuta, dimostrando, ancora una volta, il suo enorme talento.

Pietro – Un uomo nel vento, un viaggio tra umanità, fragilità e forza spirituale

Se la gaffe ha acceso la curiosità del pubblico, il cuore dell’intervista è rimasto comunque il nuovo show. Pietro – Un uomo nel vento è un progetto ambizioso, costruito intorno alla figura di un uomo che, prima ancora che apostolo, è stato fragile, passionale, spesso contraddittorio. È proprio questo dualismo che affascina Benigni: la fede incrollabile e i momenti di dubbio, il coraggio e la paura, il dono di sé e la tentazione di scappare.

Roberto Benigni nel suo show affronta Pietro come un personaggio contemporaneo, un uomo attraversato da incertezze che appartengono a tutti. Non lo idealizza, ma lo osserva, lo interpreta, lo racconta con sincerità e rispetto. Ne esalta le debolezze, le cadute, i ripensamenti. Ed è attraverso questi aspetti così umani che il racconto diventa universale.

Lo show alterna registri differenti passando dai momenti poetici e intimi, a riflessioni profonde, sino a passaggi leggeri e divertenti. La narrazione di Benigni, come sempre, è un flusso appassionato e coinvolgente, un viaggio che unisce teatralità, spiritualità e una lingua italiana scolpita con cura.

L’immagine evocata dal sottotitolo è la chiave di lettura dell’intero spettacolo. Come svelato da Roberto Benigni infatti Pietro appare come una figura sospesa, sbattuta dalle tempeste della storia e delle emozioni, ma sempre capace di ritrovare un punto d’appoggio. È una metafora che Benigni maneggia con profondità, portando lo spettatore dentro un percorso che parla di fede ma soprattutto di resilienza.

Lo show, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico, arriva in un momento in cui gli spettatori hanno voglia di contenuti che uniscano cuore e intelletto. E Benigni, con la sua capacità di rendere accessibile anche il tema più complesso, ha risposto perfettamente a questo bisogno.

