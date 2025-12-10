Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento, la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Roberto Benigni

È un’attesa particolare, quella che si è scatenata intorno a Pietro – Un uomo nel vento, la serata evento che mercoledì 10 dicembre alle 21,30 segnerà il ritorno di Roberto Benigni in televisione su Rai1, Rai Radio 3 e RaiPlay. Un appuntamento unico, una prima mondiale che prende forma nel cuore di Città del Vaticano per celebrare, nel nome dell’apostolo Pietro, il Giubileo ormai prossimo alla conclusione. Un progetto ambizioso, prodotto da Stand by me e Vatican Media e distribuito da Fremantle, che porta poesia in prima serata, nella forma più pura del monologo.

Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento

L’evento è già definito “straordinario” non solo per la sua cornice — un luogo raramente aperto alla produzione televisiva — ma anche per il modo in cui Roberto Benigni ha scelto di addentrarsi nella vita dell’uomo al quale Cristo affidò la sua Chiesa. In scena, senza artifici né distrazioni, il protagonista sarà Pietro, figura imponente della tradizione cristiana, ma soprattutto uomo fragile, irruento, contraddittorio. È proprio questa dimensione terrena che Benigni sembra voler evidenziare, attingendo al racconto evangelico e alle suggestioni di una biografia che, da duemila anni, non smette di interrogare credenti e non.

L’attore toscano, autore del testo e interprete unico, ha già lasciato trapelare qualcosa del suo approccio emotivo a questa storia. “Mi sono innamorato di Pietro. Completamente“, ha confessato. Un innamoramento che nasce dalla sorpresa: scoprire, riga dopo riga, un uomo vicino, imperfetto, riconoscibile. “Pietro è proprio come noi… si arrabbia, sbaglia, fraintende, piange, ride, si lascia commuovere”. A colpire Benigni è proprio questa umanità che vibra sotto la veste dell’apostolo: la sua paura, le sue esitazioni, persino le sue cadute, che non gli impedirono di ricevere un compito che nessuno prima di lui aveva mai immaginato — aprire o chiudere le porte del Paradiso.

Di cosa parla il monologo di Roberto Benigni

Il monologo recitato da Roberto Benigni sembra voler raccontare Pietro non come una figura lontana, ma come un uomo trascinato dal vento della Storia e, al tempo stesso, profondamente legato ai sentimenti comuni a tutti noi. Da qui nasce il titolo, Un uomo nel vento: un’immagine che restituisce la forza di una vita attraversata da dubbi e rivelazioni, da fragilità e coraggio.

Per il pubblico femminile, spesso particolarmente attento alle narrazioni intime e alle sfumature psicologiche, questa serata potrebbe essere un’occasione preziosa: non solo un evento culturale, ma un momento di riflessione sulla qualità dell’essere umano di rialzarsi, cambiare e amare nonostante i propri limiti. Benigni, con la sua grazia dialettica, apre una porta su un modo diverso di osservare la fede: non come un dogma, ma come percorso emotivo.

Un artista unico, un luogo irripetibile e un personaggio che attraversa i secoli: tre elementi che bastano a spiegare perché questa serata è molto più di un intervento televisivo. Sarà un incontro, forse inatteso, con un uomo che pensavamo di conoscere già.

Quando e dove vedere Pietro, un uomo nel vento

La serata evento con Roberto Benigni va in onda il 10 dicembre dalle ore 21,30 su Rai1 e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show è inoltre visibile in contemporanea su RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.