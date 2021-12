Elisa Isoardi: scatta l’ipotesi Sanremo per la conduttrice

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

Il nuovo anno potrebbe iniziare con un annuncio davvero importante per Elisa Isoardi: la conduttrice piemontese è in cima alla lista delle possibili presentatrici del Festival di Sanremo, edizione 2022, un’opportunità irrinunciabile per la trentottenne che salirebbe sul palco dell’Ariston per la prima volta.

Per Elisa, probabile la conduzione di una serata

A fare il nome di Elisa Isoardi come componente certo del cast della settantaduesima edizione del Festival, il settimanale Vero che scommette sulla scelta della ex fidanzata di Matteo Salvini da parte del direttore artistico Amadeus che, dal canto suo, non ha ancora ufficializzato le sue scelte per la co-conduzione della kermesse. Non sarebbe ancora chiaro, infatti, se la Isoardi andrebbe ad affiancare il presentatore sul palco dell’Ariston come presenza fissa oppure come conduttrice per una sola serata. La seconda opzione, confermerebbe la scelta da parte di Amadeus di ripetere la formula del cambio delle figure femminili di serata in serata, uno dei punti di forza delle edizioni precedenti che hanno incontrato il favore del pubblico.

La recente carriera di Elisa Isoardi: la pausa dopo Ballando

Dal punto di vista televisivo, la coppia composta da Amadeus e Isoardi potrebbe piacere molto al pubblico che certamente ricorderà il feeling tra i due personaggi in una delle ultime occasioni in cui sono stati protagonisti insieme sul piccolo schermo. La presentatrice di Cuneo è stata una delle concorrenti vip più fortunate del programma I Soliti Ignoti: la sua partecipazione la scorsa primavera al quiz televisivo ha fruttato ben 157mila euro, una somma devoluta all’Istituto Spallanzani di Roma, tra i più in vista per la lotta contro il Covid.

In ogni caso, per Elisa Isoardi il ritorno su Rai Uno per un’occasione così speciale potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova e più significativa fase della sua carriera che ha subito una battuta d’arresto dopo la fortunata partecipazione a Ballando con le Stelle. Da allora, la presentatrice sta vivendo una pausa dagli impegni lavorativi quotidiani che hanno caratterizzato per molte stagioni la sua vita professionale. Sport, viaggi e cucina, la sua passione sia dentro che fuori lo schermo, sono gli ingredienti delle giornate della bellissima conduttrice che, pur in assenza di uno spazio televisivo tutto suo, tiene sempre aggiornati i suoi molti fan attraverso i suoi social network dove condivide i suoi pensieri e i suoi scatti più belli.