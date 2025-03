Fonte: IPA Eleonora Giorgi

La morte di Eleonora Giorgi ha lasciato un grande vuoto nei telespettatori: la tv italiana continua a ricordare l’attrice e opinionista tv, protagonista di tanti film di successo ma anche volto di diversi reality show e programmi, come Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip solo per citarne alcuni. A ricordare la 71enne, che negli ultimi due anni ha lottato come una leonessa contro il tumore al pancreas, anche Mara Venier a Domenica In, durante un’intervista con Vittorio Cecchi Cori e l’ex moglie Rita Rusic.

“Eleonora Giorgi dimenticata al cinema”

Borotalco e Compagni di scuola sono due dei più grandi successi cinematografici che hanno visto segnato la carriera di Eleonora Giorgi, due film entrambi prodotti dalla casa di produzione di Vittorio Cecchi Gori.

“Eleonora era brava, la ricordo in Borotalco e Compagni di scuola. Mi domando perché poi abbia smesso di fare film importanti, avrebbe potuto fare di più. Probabilmente è stata dimenticata anche a seguito delle vicende dell’ex marito Angelo Rizzoli“, ha dichiarato Cecchi Gori a Domenica In.

A quel punto è intervenuta l’ex moglie Rita Rusic, anche lei ospite di Mara Venier, e rimasta accanto ad Eleonora Giorgi fino alla fine dei suoi giorni: “Le donne vengono sempre punite, anche quando non è colpa loro”.

Poi ha aggiunto: “Eleonora lascia l’amore. Lei come donna è riuscita ad essere una mamma eccezionale. Paolo e Andrea si sono riempiti di lei. I figli hanno affrontato tutto in maniera esemplare e ci hanno dato un messaggio importante: “Non aspettiamo questi momenti per stare insieme e volerci bene, per dimostrare quello che stiamo dimostrando a nostra madre”. Non l’ ho mai sentita parlare male di nessuno, è sempre stata così positiva”.

Fonte: Getty Images

I problemi di Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi aveva sposato Angelo Rizzoli, erede della nota famiglia di editori, nel 1979 e un anno dopo è nato il loro primo e unico figlio, Andrea Rizzoli. L’attrice aveva incontrato il primo marito in uno dei momenti più bui della sua vita e grazie al suo amore riuscì a salvarsi dal tunnel della droga. Il loro matrimonio naufragò però nel 1984 dopo lo scoppio dello scandalo P2, in cui Rizzoli fu coinvolto. L’uomo finì anche in carcere per bancarotta fraudolenta.

A La Confessione di Peter Gomez, Eleonora Giorgi rivelò: “Quando scoppiò lo scandalo, io ero nel pieno della mia carriera. Improvvisamente notai che tutto intorno a me era diverso, anche sul set. Mio marito ridicolizzava quell’elenco e negava completamente: quando gli ho chiesto di cosa si trattasse, mi ha risposto: “Cosa ne so, si tratterà di un club di amici, figurati se io sto con il compasso e i cappucci in testa”. Mi disse “Io non accetto critiche da nessuno, meno che mai da te: se ti va è così, altrimenti la porta è là”. E ci separammo”.

Dopo la rottura Eleonora Giorgi chiese la metà del patrimonio del marito, che aveva sposato in comunione di beni, e valutabile in 400 miliardi di lire. Ottenne solo 5 miliardi. Nel 1991 Rizzoli si risposò in seconde nozze con la dottoressa e politica Melania De Nichilo, dalla quale ha avuto altri due figli: Arrigo e Alberto. I due ragazzi hanno un regolare rapporto con Andrea, che ha anche un altro fratello: Paolo Ciavarro, nato dal secondo matrimonio di Eleonora Giorgi con Massimo Ciavarro.