Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Francesca Fialdini

Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In, nel pomeriggio del 5 ottobre 2025. La conduttrice ha ospitato nello studio televisivo diversi concorrenti e protagonisti di Ballando con le stelle, tra cui anche Fabio Canino e Francesca Fialdini che, in coppia con Giovanni Pernice, ha vinto le ultime due puntate dello show di danza.

Mara Venier ha commentato le performance della collega svelando che la vede molto diversa rispetto a come l’ha sempre conosciuta. Ma il giurato Fabio Canino ha svelato una possibile indiscrezione sul suo conto. Secondo lui, infatti, qualcuno non vedrebbe di buon occhio la doppia vittoria della conduttrice televisiva.

Francesca Fialdini, l’ipotesi di Fabio Canino

Mara Venier ha commentato il successo dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, che è riuscito a rosicchiare ascolti alla concorrenza, e le esibizioni di tutti i concorrenti in gara. In particolare la conduttrice si è soffermata a lungo sulle performance di Francesca Fialdini che, secondo lei, è apparsa piuttosto diversa da come l’ha sempre conosciuta: “Io ho visto un’altra Francesca”. La padrona di casa ha svelato che vede la collega come liberata e cambiata anche nel carattere.

Anche la presentatrice ha commentato la sua avventura all’interno del dancing show, svelando di essere consapevole di trovarsi in un programma straordinario: “Io mi sto divertendo sul serio. Intanto sto partecipando a uno show bellissimo dove posso essere ogni sabato una persona diversa in base alla performance, alla coreografia, alla musica e, nel frattempo, mentre racconto la storia di qualcun altro, racconto la mia”.

Fabio Canino, però, ha interrotto il racconto della concorrente di Ballando con le stelle, affermando che, secondo il suo parere, un suo collega non è molto contento delle sue vittorie. Secondo il giurato, infatti, uno dei vip in gara non ha applaudito e sorriso nel momento della sua incoronazione come vincitrice di puntata: “Non vi dirò mai chi nemmeno sotto tortura ma guardate le facce degli altri concorrenti dietro, vi divertirete molto”.

Il giudice non ha voluto assolutamente rivelare il nome del concorrente che non apprezzerebbe molto Francesca Fialdini e ha chiesto a tutti di fare più attenzione nella prossima puntata. Rosa Chemical, presente in studio, ha confermato l’idea di Fabio Canino, dicendo di aver notato anche lui qualcosa a riguardo: “Io lo so, ho notato qualcosa”.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Mara Venier ha svelato di aver molto apprezzato le esibizioni a Ballando con le stelle di Francesca Fialdini: “Tu avevi proprio qualcosa dentro che è esploso, anche come simpatia, anche come apertura nei confronti degli altri”. Anche la conduttrice televisiva ha confermato la percezione della collega: “Io lo so che dentro c’è un cuore che batte, se ne accorgono anche gli altri, meglio”.

La concorrente del dancing show gareggia in coppia con Giovanni Pernice, che l’anno scorso ha trionfato con Bianca Guaccero. Francesca Fialdini ha svelato a Domenica In quale è stata la prima impressione del maestro sul suo conto: “Quando Giovanni mi ha visto la prima volta mi ha detto ‘Ma io che ci faccio con te?’. Mi diceva ‘Al massimo te la batterai con la Signora Coriandoli'”.