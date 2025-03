Fonte: IPA Mara Venier con Elodie a Domenica In

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In, con la mitica Zia Mara Venier. Al centro del nuovo appuntamento tanta musica con cantanti molto amati come Elodie Di Patrizi e un’ampia pagina dedicata alla televisione e allo spettacolo, con Alessia Marcuzzi e le showgirl del nuovo programma del sabato sera di Carlo Conti.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 23 marzo

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 23 marzo alle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda la ventottesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con Elodie, una delle protagoniste indiscusse della musica pop in Italia, che si esibirà con il brano Dimenticarsi alle 7 (presentato all’ultimo Festival di Sanremo) e con un medley dei suoi successi, tra i quali Due, Tribale e Bagno a mezzanotte.

Si parlerà poi di televisione con Alessia Marcuzzi, che darà alcune anticipazioni sul nuovo show Obbligo o verità, che condurrà dal prossimo 24 marzo su Rai 2. Un talk show brillante in cui l’ex volto Mediaset ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento.

Nella nuova puntata di Domenica in ci sarà anche Rita Pavone che – oltre a presentare il suo libro Gemma e le altre, dedicato a tutte le donne e non solo – si esibirà con il singolo Niente (Resilienza 74). Il titolo del libro anticipa già il cuore del racconto: donne, esplorate nella loro intimità, nella loro forza e fragilità.

Le donne di Gemma e le altre non sono del tutto nuove per il pubblico della Pavone, che le aveva già descritte nell’omonimo album del 1989. Come ha spiegato la stessa Rita, quel disco aveva ottenuto un buon riscontro dalla critica, ma non fu promosso a sufficienza dalle radio, considerate le tematiche “audaci” trattate, tra cui un amore omosessuale. Il libro nasce quindi dalla riflessione e dalla volontà di riportare alla luce un lavoro musicale ancora oggi attuale.

Seguirà Al Bano Carrisi che si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi in alcuni dei suoi successi, tra i quali Libertà e l’intramontabile Felicità, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Gli altri ospiti di Domenica In

Come sempre a Domenica in non mancherà lo spazio dedicato al cinema. Mara Venier accoglierà in studio l’attore e regista Valerio Mastandrea, in studio per presentare il film Nonostante, da lui diretto, al cinema dal 27 marzo.

Il protagonista di questa storia è un paziente ricoverato già da un po’ di tempo e le sue giornate trascorrono seguendo una routine ben precisa che in fondo gli piace molto. Ricoverato ormai da diverso tempo, lì dentro ha trovato una dimensione sicura, lontana dal trambusto e dagli imprevisti della vita là fuori, zero responsabilità e nessun problema. Vive la sua condizione con rassegnazione scambiandola per libertà. Ma quando un giorno arriva una nuova persona viene ricoverata nel suo reparto, la sua tranquilla routine cambia.

In finale di puntata arriveranno in studio le dieci showgirl protagoniste del nuovo format Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, per rivedere e commentare i momenti più divertenti della prima puntata, andata in onda sabato 22 marzo su Rai 1. La Venier (tra l’altro giurata del nuovo show) avrà dunque un confronto con: Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Angela Melillo, Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya.