Fonte: IPA Mara Venier

Immancabile l’appuntamento settimanale con Mara Venier, che accoglie il suo pubblico, come sempre, presso gli studi Fabrizio Frizzi della Rai di Roma. Il suo Domenica In del 17 novembre promette d’essere ricco di spunti decisamente interessanti. Ancora spazio alla musica, con il grande Antonello Venditti seduto di fronte alla padrona di casa, pronto a raccontarsi tra palco e vita privata.

Domenica In, ospiti del 17 novembre

Mara Venier ha sempre avuto un legame molto stretto con il mondo della musica. Lo dimostrano le sue tante interviste nel corso degli anni. Chiacchierate sempre amichevoli e mai inquisitorie o pruriginose, come una zia, una sorella o una madre, a seconda dell’età dell’interlocutrice o interlocutore.

Basti pensare a Tiziano Ferro, Zucchero, Renato Zero, Eros Ramazzotti e tanti altri, soltanto per citarne alcuni, uomini, così da evidenziare la parabola che ha portato ad Antonello Venditti. Non il più grande di quelli elencati, probabilmente, ma tra i più amati d’Italia, ancora in grado di richiamare una gran folla ai suoi concerti, ma soprattutto tra i più discussi.

Nel corso degli anni le sue parole lo hanno spesso posto al centro dell’attenzione, in senso negativo. Ci sono state svariate polemiche e probabilmente a Domenica In avrà modo di parlare anche di questo. Basti pensare all’episodio più recente, che lo ha visto redarguire una fan disabile, salvo poi pubblicare un video sui social e riuscire a ottenere un effetto ancora peggiore.

Immancabile la carrellata dei suoi grandi successi in studio, in alternanza a qualche rivelazione privata. Venditti, però, non sarà l’unico ospite musicale della puntata di domenica 17 novembre. Spazio infatti anche ad Achille Lauro, che è tra i “giovani” artisti preferiti di Mara Venier.

Ha tanto di cui parlare, considerando la direzione che ha preso la sua carriera. Non ha mai detto addio al palco e oggi la sua musica sta raggiungendo un pubblico più vasto rispetto al passato.

Da outsider a membro ufficiale del sistema, il che non è necessariamente una cosa negativa. Basta chiederlo a Manuel Agnelli, suo partner al bancone di X-Factor, di cui si parlerà di certo durante l’intervista in Rai.

Ballando con le Stelle e Riccardo Scamarcio

Come ogni settimana, nello studio di Domenica In ci sarà ampio spazio dedicato a Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci offre sempre degli spunti molto interessanti, del resto. Nella precedente puntata, Mara Venier ha ospitato Selvaggia Lucarelli, storica giurata dello show. Il loro confronto è stato molto seguito sui social.

Stavolta si tornerà al modello classico, con opinionisti e giudici in studio, pronti a commentare le parti salienti della puntata di sabato 16 novembre. Spazio magari anche per un po’ di gossip, da Carlo Aloia papà alle indiscrezioni amorose su Davide Bonolis e Sophia Berto.

Pronto a raccontarsi e parlare un po’ dei suoi ultimi progetti, infine, Riccardo Scamarcio. L’amatissimo attore sta vivendo un 2024 a dir poco intenso. La sua fama internazionale continua a crescere, e di fatto si ritrova al secondo posto dietro Pierfrancesco Favino in termini di appeal oltre i confini italiani. Ha recitato ad esempio in Modi – Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp. Spazio per lui inoltre in Svaniti nella notte, a completare un poker di pellicole, con Race for Glory e Sei fratelli.