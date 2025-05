Antonello Venditti omaggia Mara Venier: “L’amica perfetta”

Fonte: IPA Antonello Venditti ospite di Mara Venier a "Domenica In"

In un clima di commozione e affetto sincero, per Mara Venier l’ultima puntata di stagione di Domenica In si è trasformata in un momento speciale anche grazie ad Antonello Venditti. Il cantautore romano, ospite del programma, ha regalato al pubblico un’intervista fatta non solo musica e ricordi, ma anche parole intense dedicate proprio alla conduttrice. Un pensiero che ha messo da parte le scalette televisive per lasciare spazio a emozioni vere e bellissimi ricordi.

Antonello Venditti omaggia Mara Venier a “Domenica In”

C’è qualcosa di magico nel modo in cui Antonello Venditti riesce a raccontare le persone che ama. Lo ha fatto anche stavolta, durante la sua ospitata all’ultima puntata di stagione di Domenica In, dove si è lasciato andare a un sentito omaggio a Mara Venier, padrona di casa e sua amica di lunga data.

Arrivato in studio per raccontare parte della sua carriera e riabbracciare la conduttrice, il cantautore romano ha detto parlando proprio di Mara: “Non può essere l’ultima. Tu sei strana: non voglio dire straordinaria perché è una parola che usano tutti. Tu sei proprio strana per questo mondo”, ha detto Venditti guardandola negli occhi mentre le porgeva il suo iconico cappello bianco. “Riesci ad essere te stessa ovunque tu vada. Ed è per questo che le persone come me ti vogliono bene e abbiamo sentito Ci vorrebbe un amico. Sei l’incarnazione dell’amica perfetta. Tu porti nella professionalità una verità che è difficile trovare”.

Mara, visibilmente commossa, ha provato a trattenere le lacrime: “Non era previsto nulla di tutto questo… grazie Antonello”. E quel momento, tenero e spontaneo, ha ricordato a chi era in studio – e a chi guardava da casa – perché certi legami riescono a resistere al tempo e alla ribalta.

Antonello Venditti e le parole su Achille Lauro e Ultimo

Ma l’incontro tra Venditti e Mara è poi andato oltre, raccontando una serie di bellissimi legami che il cantautore ha tessuto negli anni: c’è stato spazio per un ricordo emozionante legato a un vecchio filmato da Carramba! Che sorpresa, in cui il figlio Francesco lo raggiungeva a sorpresa in diretta. “All’epoca il nostro rapporto era complicato. Non lo vedevo mai. Poi ho scoperto che si era messo d’accordo con Raffaella Carrà… e quando l’ho visto entrare…”. Oggi quel rapporto si è trasformato: “Francesco ha 50 anni. È un uomo, è un ragazzo risolto. E adesso abbiamo un rapporto meraviglioso”.

Nel corso dell’intervista, il cantautore ha parlato anche del presente. Della sua musica, certo, ma anche dei giovani artisti che sente vicini. Ha citato Achille Lauro, con affetto e ammirazione: “Lauro l’ho conosciuto nel 2019 e ho capito che questo ragazzo aveva qualcosa dentro: lui è un’istallazione vivente. Non nasce cantante, nasce Lauro: si autorappresenta. Si sta evolvendo, abbiamo un’intimità artistica incredibile. Stiamo facendo delle cose insieme e siamo molto creativi”.

E poi Ultimo, con cui condivide non solo la città, ma anche la sensibilità: “Niccolò non ha più bisogno di padri, perché lui stesso è diventato padre. È un ragazzo fantastico. Io qui da qui ho spoilerato il nome del figlio, ma menomale che è nato! Tu stai a pensare al nome?”