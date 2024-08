“Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo”, con queste parole Antonello Venditti si è scusato dopo quanto accaduto al suo concerto con una fan disabile. Sui social, il video in cui l’artista romano “replica” a tono alla donna in carrozzina ha fatto molto discutere, anche per le parole sull’educazione. I genitori della fan, Cinzia, hanno accettato le scuse, dicendosi ancora fan del cantante: la questione è chiusa, ma Venditti avrebbe potuto scusarsi dal palco anziché in seguito, a polemica ormai avvenuta.

Antonello Venditti, le parole del padre di Cinzia dopo il concerto

“Era buio, sono sconvolto”. Il concerto a Barletta di Antonello Venditti, che si è tenuto il 25 agosto nel fossato del Castello di Barletta, si è reso protagonista di un evento spiacevole, un “fraintendimento”, a detta dell’artista, a causa del buio e delle contestazioni politiche a cui è abituato. Venditti, che stava parlando sul palco, è stato “interrotto” dalla donna. Sul palco, ha proferito parole piuttosto pesanti e, quando il malinteso è stato risolto, ha continuato. “Ragazzo speciale? Deve imparare l’educazione“.

I genitori di Cinzia sono rimasti impassibili, ma quanto accaduto è stato riportato sui social e dalle testate. I genitori hanno dapprima rilasciato una dichiarazione all’Ansa, spiegando che tutto è stato risolto. Il padre Ruggiero Vino ha detto: “Antonello Venditti ci ha telefonato per scusarsi dell’accaduto, ha spiegato che non era sua intenzione offendere mia figlia e che pensava si trattasse di un contestatore nella folla. Abbiamo poi capito che si era trattato di una incomprensione, magari ingigantita dai social”.

Cinzia, che ha 50 anni, è una grandissima fan di Antonello Venditti: i suoi genitori l’avevano portata al concerto per farle passare una serata splendida. Su stessa ammissione di Ruggiero Vino, nessuno si sarebbe aspettato un risvolto tanto increscioso. Sul momento, i genitori sono rimasti senza parole, non hanno reagito, confortati dalle persone vicino a loro. Poi, come riporta il Corriere della Sera, ha aggiunto: “Avrebbe potuto rimediare subito, scusandosi dal palco, magari semplicemente dedicando una canzone. Ma per noi va bene così”.

Le scuse di Antonello Venditti

Su Facebook, l’artista romano si è poi scusato: “Ho sbagliato perché non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo che fosse una semplice contestazione politica alla quale sono abituato. Il padre è fantastico, la famiglia è fantastica. Ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza, che si chiama Cinzia, e quindi mi devo scusare. Più delle scuse non posso fare, non me la sento. (…) Mi metterei a piangere, perché è giusto così. A una cosa del genere io rispondo con le lacrime”.

Come rimarcato dai genitori di Cinzia, “il problema non sussiste”. Venditti è stato poi molto affettuoso nei loro confronti e di quelli della figlia Cinzia. “Continuiamo a essere tutti suoi grandi fan”. Ora, il padre Ruggiero ha una speranza: che l’artista inviti la figlia al prossimo concerto. E chiede a tutti di non chiamarla “ragazza speciale”. Una precisazione e richiesta più che giustificata, osservando anche il rumore – più che giustificato – che è stato fatto sui social.