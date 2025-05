Fonte: Ansa Mara Venier

Sta per calare su una delle edizioni più significative di Domenica In. Domenica 18 maggio, Mara Venier guiderà l’ultima puntata della stagione, e saluterà il suo pubblico in attesa di tornare a settembre per celebrare il cinquantennale dello storico contenitore di Rai1. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, l’atmosfera sarà quella di una vera festa: ma chi sono gli ospiti in studio? Scopriamoli nelle anticipazioni.

Domenica In, le anticipazioni del 18 maggio

A rendere ancora più speciale quest’ultimo appuntamento con Domenica In sarà la presenza di Antonello Venditti. Volto amatissimo della musica italiana, l’artista farà da colonna sonora ai saluti finali dello show di Rai1. Il cantautore romano interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri, quelli che hanno accompagnato generazioni intere. Con lui, Mara Venier — che difficilmente riuscirà a trattenere le emozioni — chiuderà il sipario di questa stagione con la promessa di tornare presto.

La sua presenza è infatti confermata per la prossima annata, malgrado inizialmente avesse dichiarato di voler lasciare la conduzione per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Il prossimo, sarà anche l’anno dedicato ai primi 50 anni dalla messa in onda dello show domenicale ma, stando alle prime indiscrezioni emerse, pare che non sarà da sola alla guida del programma. Sono infatti previsti diversi innesti, a cominciare da una spalla comica e una giornalistica che devono essere ancora decise. La prima puntata è di certo prevista per settembre, come sempre di domenica e come sempre su Rai1.

Ospite al Salone del Libro di Torino, ha anche raccontato delle difficoltà incontrate negli ultimi mesi, in cui ha dovuto affrontare diverse problematiche di salute, proprie e di suo marito Nicola Carraro: “Come si fa ad andare in onda quando hai dei problemi personali, dei dolori, delle fatiche? Devi comunque mostrarti sorridente davanti alla telecamera e fare il tuo lavoro. Io da un po’ di mesi faccio un po’ di fatica, poi si accende quella luce rossa e dimentico tutto, magari ho pianto due minuti prima. In studio sono sempre così affettuosi con me e quando hai un problemone, l’emozione arriva”, ha spiegato. “Sono andata anche in onda con un piede rotto, ultimamente ho altro a cui pensare che è più importante di un piede rotto o o della febbre. Credo che il lavoro aiuti quando le cose non vanno bene”, ha poi aggiunto.

Gli altri ospiti

Basterà un attimo per sentirsi a casa. La scena si aprirà sull’irresistibile ironia di Teo Teocoli, Massimo Boldi e Jerry Calà, amici nella vita e sul palco. Tre volti simbolo della comicità italiana, in grado di trasformare ogni aneddoto in una gag. La loro presenza ci riporta inevitabilmente agli anni ’80 e ’90, a quella tv spensierata che ancora oggi, in tempi di streaming e frenesie digitali, riesce a intrattenere.

Tra le sorprese più attese della puntata del 18 maggio, anche la presenza di Shel Shapiro, artista eclettico, protagonista di una carriera che attraversa decenni e contaminazioni musicali. La sua voce particolare, il pensiero mai banale, l’anima internazionale che ha saputo innamorarsi dell’Italia raccontano un’altra dimensione dello spettacolo, più intima e di certo più vissuta.

Quando e dove vedere Domenica In

L’ultima puntata di Domenica In va in onda alle 14,00 su Rai1, alla presenza degli ospiti che aiuteranno Mara Venier a chiudere questa stagione. Lo show è trasmesso in contemporanea che su RaiPlay e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie moltissimi commenti.