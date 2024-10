Anticipazioni Domenica In, ospiti del 27 ottobre: l’intervista a Sonia Bruganelli

Mara Venier presenta la puntata di "Domenica In" del 27 ottobre: l'intervista a Sonia Bruganelli e gli altri ospiti in studio

Fonte: Ansa Mara Venier

Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: la regina della domenica pomeriggio e volto amatissimo della Rai accoglierà il pubblico nel suo salotto con grandi ospiti.

Anche nell’appuntamento del 27 ottobre non mancherà l’attualità, con momenti dedicati ai più recenti fatti di cronaca. E ovviamente ci sarà spazio per le emozioni, con interviste toccanti, senza dimenticare la leggerezza e le risate della padrona di casa, tanto apprezzata dagli spettatori per la sua solarità ed empatia dimostrata con i suoi ospiti.

Domenica In, le anticipazioni del 27 ottobre

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Mara Venier e la sua Domenica In. La nuova puntata del programma di Rai 1, che va in onda dalle 14.00 in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, si preannuncia ricca di emozioni e grandi ospiti.

Come di consueto la puntata si aprirà con lo spazio dedicato al talk su Ballando con le Stelle, che va in onda ogni sabato sera. La signora della domenica accoglierà in studio i concorrenti ballerini Alan Friedman, Tommaso Marini e Furkan Palali. Accompagnati dai loro maestri, Giada Lini, Sophia Berto ed Erica Martinelli, si racconteranno tra emozioni e difficoltà che si celano dietro le loro esibizioni e le performance più impegnative.

Gli appassionati della trasmissione avranno modo di rivivere i momenti più significativi della puntata con i commenti – spesso sagaci e taglienti – dei giudici del dancing show di Milly Carlucci. Non mancheranno Guillermo Mariotto, volto storico di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni, anche lui giudice implacabile, Rossella Erra, che da tempo riveste il ruolo di “voce del popolo”, e Alessandra Mussolini, grande protagonista della scorsa edizione dello show.

L’intervista a Sonia Bruganelli

Ci sarà anche Sonia Bruganelli tra le protagoniste di oggi a Domenica In, pronta a raccontarsi tra carriera e vita privata. Tra le ballerine che sta facendo più discutere in questa edizione del dance show di Milly Carlucci, l’ex moglie di Paolo Bonolis parlerà della sua avventura a Ballando con le stelle, tra problemi fisici, gli scontri e le polemiche con Selvaggia Lucarelli e le emozioni fortissime che questo percorso sta tirando fuori.

Spazio all’attualità con la mamma di Leonardo Calcina

Durante la puntata di Domenica In, Mara Venier darà spazio all’attualità, trattando un tema caldo della cronaca con l’intervista a Viktoryia Ramanenka, mamma di Leonardo Calcina, il 15enne che si è tolto la vita a Senigallia sparandosi in bocca con la pistola d’ordinanza del padre perché vittima di bullismo.

La donna, accompagnata dall’avvocata di famiglia Pia Perricci, parlerà delle vessazioni subite dal figlio tra i banchi di scuola: il suo obiettivo è quello far emergere tutti gli episodi di bullismo che si sono consumati in quell’istituto, con la speranza di aiutare altre famiglie in difficoltà.

Elena Sofia Ricci tra gli ospiti di Mara Venier

Tra gli ospiti più attesi della puntata del 27 ottobre c’è Elena Sofia Ricci che, dopo essere stata “ballerina per una notte”, tornerà ospite di Mara Venier per presentare la nuova fiction che la vede protagonista nel ruolo di Teresa Battaglia. Così, dopo il successo di Fiori sopra l’inferno, lunedì 28 ottobre andrà in onda il secondo capitolo, Ninfa dormiente.

Infine, a chiudere la puntata sarà Gabriele Muccino, regista acclamato in arrivo nei cinema con il suo nuovo film Fino alla fine, mentre per il consueto angolo musicale in programma c’è l’esibizione del rapper Il Tre, che porterà il suo nuovo singolo Occhi tristi.