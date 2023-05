David di Donatello 2023: chi presenta, quando e dove seguirli

Fonte: IPA Matilde Gioli, condurrà con Carlo Conti i David di Donatello

Sono gli Oscar del cinema italiano, tra i premi più prestigiosi per la settima arte del nostro Paese: stiamo parlando dei David di Donatello che quest’anno andranno in scena il 10 maggio. L’appuntamento è molto atteso, tantissimi sono i riconoscimenti per tutto il comparto del settore cinematografico, inoltre sono previsti anche alcuni premi speciali per due artisti eccezionali del panorama italiano: chi presenta, quando e dove seguire la cerimonia.

David di Donatello 2023, i conduttori, le candidature e i premi speciali

Ormai è un veterano della conduzione dei David di Donatello, infatti basta ricordare che li ha presentati nel 1999, nel 2000 e poi in maniera continuativa a partire dal 2018: stiamo parlando di Carlo Conti, anche per questa edizione dei prestigiosi riconoscimenti cinematografici, alla guida della serata di premiazione.

Presentatore spigliato e capace di tenere i palchi più prestigiosi con classe ed eleganza, sarà affiancato da un’attrice molto amata del panorama artistico nazionale: Matilde Gioli, classe 1989 ha preso parte a molte pellicole cinematografiche e a diversi progetti televisivi tra i più apprezzati, tra cui Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero.

Saranno loro due a presentare la serata di premiazione dei David di Donatello 2023, riconoscimento giunto alla sua 68 esima edizione e assegnato ogni anno dall’Accademia del Cinema Italiano. Alcuni premi sono già stati annunciati come il David Speciale che andrà al regista Enrico Vanzina e all’attrice Isabella Rossellini o il Premio alla Carriera a Marina Cicogna

Le nomination sono uno spaccato di progetti e artisti di altissimo livello, va ricordato che era possibile iscrivere tutti i film italiani usciti nelle sale cinematografiche nelle date comprese tra il 1º marzo 2022 e il 31 dicembre 2022.

Numeri alla mano saranno cinque le pellicole a concorrere nella categoria Miglior Film: Esterno Notte, Il Signore delle Formiche, La Stranezza, Le Otto Montagne e Nostalgia. Cinque anche le interpreti femminili nominate come Migliore attrice: Benedetta Porcaroli (Amanda), Margherita Buy (Esterno Notte), Penelope Cruz vista di recente al Met Gala 2023 (L’immensità), Barbara Ronchi (Settembre) e Claudia Pandolfi (Siccità). Stesso numero di candidati tra gli attori, nell’elenco di chi concorre per la vittoria del David di Donatello ci sono: Fabrizio Gifuni (Esterno Notte), Luigi Lo Cascio (Il Signore delle Formiche), Ficarra e Picone (La Stranezza), Alessandro Borghi (Le Otto Montagne) e Luca Marinelli (Le Otto Montagne).

Il premio è nato nel 1956 e ai vincitori viene consegnata una statuetta in miniatura della celebre e omonima statua, quest’anno la kermesse sarà ospitata presso gli studi Lumina a Roma. Nel corso della cerimonia verranno consegnati un totale di 24 premi a cui si aggiungono quelli speciali. Tra i candidati per la Migliore Canzone originale anche Caro amore lontanissimo per la pellicola Il colibrì interpretata da Marco Mengoni, impegnato con la gara dell’Eurovision Song Contest.

David di Donatello 2023, dove seguire la premiazione

Anche quest’anno sarà possibile seguire gli Oscar del cinema italiano in televisione con la conduzione di Carlo Conti e Matilde Gioli. L’appuntamento da segnare in calendario con la premiazione è per mercoledì 10 maggio, la diretta prenderà il via in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.30. I David di Donatello saranno visibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.