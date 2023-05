David di Donatello, Isabella Rossellini domina il palco. Ma Carlo Conti taglia corto

Fonte: Getty Images David di Donatello 2023, Elodie scopre l’addome e le gambe. I look delle vip

Ogni anno attendiamo con pazienza i David di Donatello: ogni anno rimaniamo affascinati da questa cerimonia patinata, che tutt’oggi evoca quell’atmosfera da Oscar, senza riuscire mai totalmente nel suo intento. Red carpet in grande stile, sfilza di attori e grandi nomi, star internazionali – come Penelope Cruz – artiste uniche, ma quando è arrivata lei sul palco, l’emozione che abbiamo sentito è stata tanta: Isabella Rossellini ci ha insegnato che non esiste bellezza senza emozioni. E che, alla fine, è giusto così.

David di Donatello, Isabella Rossellini sul palco: la lezione sulla bellezza

“Il segreto della bellezza? Richard Avedon, il grande fotografo di moda, mi ha detto: essere modella è come essere un’attrice del cinema muto. Non hai parola, ma esprimi delle emozioni. E non c’è bellezza senza emozioni”. Parole uniche, che spiegano l’immensa “bellezza” di Isabella Rossellini. Che, no, non riguarda il suo aspetto, ma le emozioni che ci ha saputo trasmettere negli anni e che ancora oggi ci tolgono il fiato.

Presente ai David di Donatello 2023 per ritirare il suo Premio Speciale, è salita sul palco con grazia, eleganza. Sullo schermo, è passata in sequenza la sua vita: foto da giovane, spezzoni di video. “Questo premio? Lo metterò nel mio loft, sul tavolo al centro della stanza, e lo guarderò ogni giorno. Riceverne uno è sempre un piacere”, ha rivelato a Marie Claire.

Proprio lei, figlia di due leggende del cinema, ovvero Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, ha dominato il palco; lei, che con la sua bellezza ha sfidato tutti i canoni, confermandosi come una artista anticonformista, poliedrica, senza mai cedere ai luoghi comuni ma diventando protagonista cosmopolita della sua vita.

Carlo Conti, la gaffe sul palco dei David di Donatello

Non siamo sorprese, dobbiamo dirlo: ogni anno si tende a fare un confronto fin troppo eccessivo tra la conduzione dei David di Donatello e Sanremo. Da una parte il cinema, dall’altra la musica: in mezzo, lo spettacolo. I David non hanno gli orari di Sanremo: non si va per le lunghe. Lo sa bene Carlo Conti (così come tutti i vip saliti sul palco, che hanno sempre cercato di andare in velocità nei loro discorsi).

Dopo l’omaggio a Isabella Rossellini sullo schermo, l’arrivo di Matt Dillon e la lezione sulla bellezza, qualche domanda dei conduttori – Conti e Matilde Gioli – non c’è stato spazio per null’altro. Soprattutto, per il discorso della Rossellini. Del resto, quando è arrivata sul palco, si è subito riferita al suo discorso, ma è stata interrotta da Carlo Conti, che ha mostrato il video a lei dedicato. Un omaggio graditissimo da lei stessa, in ogni caso.

Sui social, però, questa “gaffe” non è passata inosservata. “Ma Isabella Rossellini con il discorso di ringraziamento pronto e loro che la fanno parlare delle galline”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora un altro: “Doveva fare un discorso comunque. Potete dire a Carlo Conti di smetterla di interrompere gli ospiti e chi sale sul palco?”. Non sono mancate comunque lodi al modo di condurre, che è sempre professionale: uno dei migliori conduttori italiani.