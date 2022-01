Cosa vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2022: tutte le novità

Lol 2, svelato il cast della nuova stagione: tutti i partecipanti

Tante novità nel catalogo Prime Video di febbraio 2022 con l’uscita di nuovi film e serie TV. Le novità del mese vanno ad arricchire la già ricca offerta dei prodotti in streaming, che puntano in primis sul fascino della risata, affidandosi alla seconda stagione del seguitissimo LOL: Chi ride è fuori. Tra serie e film originali, diverse sono le produzioni nostrane: scopriamo i titoli più interessanti in uscita.

Amazon Prime Video, le serie in esclusiva

Scegliere tra le novità di febbraio di Amazon Prime Video è ancora più difficile per la vastità dell’offerta. Chi ama i prodotti della piattaforma potrà infatti godersi la proposta che più si avvicina ai propri gusti, anche se tutti i titoli in programma sembrano imperdibili, a cominciare da Reacher, serie al debutto il 4 febbraio.

La storia racconta le vicende di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare, tornato da poco alla vita civile. Reacher è un vagabondo che porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio dopo 20 anni. Il nostro protagonista viene arrestato immediatamente e testimoni oculari affermano di averlo visto sulla scena del crimine. Mentre cerca di dimostrare la sua innocenza, emerge una cospirazione ai suoi danni che potrà essere risolta solo dalla sua mente sveglia. Insomma, la serie appassionerà di sicuro gli amanti del genere.

Altro titolo al debutto assoluto, la docu-serie Real Madrid, prevista per l’11 febbraio. La serie, pensata per gli appassionati di calcio, offre uno sguardo sui traguardi, le curiosità e i valori del club e vede la partecipazione di grandi nomi dello sport e dell’intrattenimento spagnolo. Tra gli altri, Emilio Butragueño, Iker Casillas, Predrag Mijatovic, José Antonio Camacho, Julio César Iglesias, Alejandro Sanz, Álvaro Arbeloa, Juanma Iturriaga e Lolo Sáinz.

Nella stessa data, un’altra novità romantica, come suggerisce il titolo.With love racconta le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’agognato amore. Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività dell’anno, seguendo i membri della famiglia, alle prese tra alti e bassi della vita quotidiana.

Alla quarta stagione invece una serie che ha già il suo zoccolo duro di appassionati, La fantastica signora Maisel, in partenza dal 18 gennaio, e infine, dal 24 febbraio arriva l’attesa seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Il comedy show Amazon Original, dopo la fortunata prima stagione, torna con altre 6 puntate che vedrà sfidarsi a colpi di gag alcuni popolari comici.

Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni sono i nuovi protagonisti. A sorvegliare sulla riuscita del game ritroviamo Fedez, affiancato questa volta da Frank Matano. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo. Vincerà chi riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore, aggiudicandosi il premio di 100 mila euro che sarà devoluto in beneficenza.

Amazon Prime Video, i film più attesi

Tra i titoli in programma, scopriamo in pole position il 2 febbraio Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario. Ritroviamo così la guardia del corpo Michael Bryce, che si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma le sue buone intenzioni vanno subito in frantumi quando l’ex killer Darius Kincaid e la sua bella moglie Sonia lo coinvolgono in una missione di supporto a un agente dell’FBI intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale. Nel cast: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek e Antonio Banderas.

Due giorni dopo, alias il 4 febbraio, è la volta di Flashback, il nuovo film Amazon Original francese che segue le vicende di Charlie, un’avvocata cinica ed egocentrica, che dopo aver vinto l’ennesimo caso incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo, di nome Hubert. Per lei si aprono le porte del passato, in cui avrà modo di vivere in prima persona alcuni dei momenti storici più importanti di sempre. Per mettere fine a questo bizzarro ciclo di viaggi, la nostra protagonista dovrà scoprire qual è il suo ruolo nella società attuale e imparare ad aiutare altre donne che non hanno voce in capitolo.

L’11 febbraio invece è la volta di I want you back, una commedia romantica, ideale per il mese degli innamorati. Emma e Peter non si conoscono, il loro destino si incrocia quando scoprono di essere stati lasciati nello stesso weekend dai rispettivi partner, Noah e Anne. I due ex sono andati talmente avanti da aver trovato già altri compagni, così i nostri, sulla trentina e terrorizzati dall’idea di aver perso l’unica occasione per essere felici, fanno di tutto per riconquistarli. Il film in questione coccolerà di certo i cuori più romantici, desiderosi di un lieto fine, anche imprevisto.

Menzione speciale per una della attese maggiori dei prossimi mesi, ossia il film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, il film che vede come protagonista la nota artista italiana famosa in tutto il mondo, portando sul piccolo schermo la sua vita straordinaria. Nel film anche il nuovo brano della cantante, Scatola, che presenterà dal vivo nel corso della sua ospitata a Sanremo 2022.