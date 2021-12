Cosa vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2022: tutte le novità

Nuovo anno, nuovi fantastici film e appassionanti serie televisive da vedere. L’offerta di Amazon Prime Video per gennaio 2022, infatti, è ricca di novità e uscite imperdibili che soddisfano i gusti di tutti: degli amanti delle commedie, dei thriller, degli horror, etc. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Amazon Prime Video, gennaio 2022: le serie tv da non perdere

Per chi ama assaporare le storie in più puntante, sono tante le serie tv che, a partire dal 2022, arricchiscono il catalogo di Amazon Prime Video. Tra quelle originali, spiccano Monterossi, che sarà visibile a partire dal 17 gennaio, As Wee See It, in uscita il 21 gennaio e, infine, The Legend of Vox Machina da guardare a partire dal 28 gennaio.

Si tratta di tre serie estremamente diverse tra loro, ma tutte appassionanti. Monterossi è tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi editi da Sellerio e narra le avventure di un detective, dallo spirito ironico, che è riuscito ad evitare la morte. As Wee See It, invece, racconta, in otto episodi, le storie di Jack, Harrison e Violet, coinquilini poco più che ventenni alle prese con problemi di lavoro, di cuore e d’amicizia. The Legend of Vox Machina, invece, è una serie animata di avventura fantasy.

Spazio, poi, anche alla dodicesima stagione di The Big Bang Theory, Supernatural, The Vampire Diares, Riverdale, Stargate, Casa Vianello, I Liceali e tante altre serie cult, che sono entrate di diritto a far parte della storia della televisione, tutte da scoprire o da rivedere.

I film di Amazon Prime Video di gennaio 2022: tutte le novità

Tante anche le proposte per gli appassionati di film, che nel mese di gennaio 2022 troveranno su Amazon Prime Video intrattenimento di qualità. Tra gli originali e le esclusive, ci saranno: Time Is Up ( dal 03/01), The Tender Bar ( dal 07/01), Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso (14/01), Tre Sorelle (dal 27/01) e Flashback (dal 31/01).

Grande attesa soprattutto per Time Is Up, che narra la romantica storia di Vivien e Roy, due giovani ragazzi apparentemente dal carattere opposto, ma che riescono a trovarsi. Meritevole di attenzione, inoltre, anche The Tender Bar, la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano cresce tra nel bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck) e che insegue con determinazione i suoi sogni.