Che fine ha fatto Giorgia Trasselli, la tata di Casa Vianello

Giorgia Trasselli, attrice il cui volto è indissolubilmente legato al personaggio della tata nella fortunatissima e longeva serie televisiva Casa Vianello, è nata a Roma il 2 marzo 1950. La sua fama come attrice e regista è frutto di una formazione di alto livello in ambito teatrale. Con alle spalle studi di recitazione presso il Teatro Stabile di Roma, la Trasselli ha frequentato anche corsi di danza e movimento scenico imparando da alcuni nomi di prestigio internazionale.

Il grande pubblico ha iniziato a conoscerla e ad amarla nel 1988, anno in cui ha cominciato ad andare in onda Casa Vianello, serie televisiva che ha reso ancora più iconico il rapporto tra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, il grande amore della sua vita. Molto legata alla coppia anche fuori dal set (condiviso fino al 2007), la Trasselli ha lavorato pure nel cinema.

Tra i film che l’hanno vista parte del cast è possibile citare Occhei, Occhei, pellicola del 1983 che ha sancito il suo esordio sul grande schermo, ma anche Classe Mista 3ª A, seconda prova registica di Federico Moccia e film caratterizzato da un cameo di Paolo Bonolis. Tornando invece alle esperienze televisive, oltre a Casa Vianello sono da ricordare il film tv Giochi Pericolosi, la serie Diritto di Difesa e R.I.S – Delitti Imperfetti. Nel 2016, invece, il suo talento è stato apprezzato ancora una volta grazie al film tv Super Italian Family.

Cosa fa oggi? Soprattutto teatro, il mondo artistico da cui è nata e che le ha regalato tantissime soddisfazioni già diversi anni prima del provino – da lei stessa definito fortunatissimo – per Casa Vianello. La tata che per quasi vent’anni si è occupata della casa televisiva dell’inossidabile coppia Vianello – Mondaini ha anche insegnato dizione e uso della voce.

L’attrice – che in occasione del decennale della scomparsa di Raimondo Vianello ha ricordato in un’intervista il meraviglioso rapporto tra lui e Sandra, due artisti che avevano trovato un equilibrio perfetto tra vita privata e set – è presente su Instagram con un account tramite il quale condivide soprattutto scatti legati al teatro, ambito che, come sopra accennato, la vede attivissima e sempre pronta a portare nuovi spettacoli sui palchi di tutta Italia.