“Che sara”, Serena Bortone debutta su Rai3: le parole che colgono nel segno

Sono molte le novità proposte al pubblico televisivo per la stagione televisiva 2023/2024. A Mediaset, la rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi ha portato il cambio di conduzione a Pomeriggio 5 tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino. Una modifica molto importante al palinsesto di Canale5, che ha portato con sé una scia di polemiche tra la conduttrice partenopea e la rete televisiva. Anche al Grande Fratello tira una forte aria di cambiamento. Infatti, oltre alla scelta di concorrenti nip e non vip, l’amministratore delegato della rete televisiva ha imposto delle regole nuove molto ferree e come opinionista è stata scelta Cesara Buonamici.

Anche in casa Rai non mancano le novità. Fabio Fazio ha abbandonato la rete televisiva per trascolare a LA7 con il suo fortunato show Che tempo che fa. Tra i cambiamenti sostanziali anche la cancellazione di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Alla presentatrice televisiva, però, è stato assegnato un nuovo programma su Rai3 Chesarà.

Serena Bortone: il debutto su Rai3 con una frecciatina

Serena Bortone deve affrontare una grande novità nel corso della stagione televisiva 2023/2024. La giornalista televisiva, infatti, è stata scelta per condurre un nuovo programma televisivo su Rai3, intitolato Chesarà. Si tratta di uno show d’intrattenimento e approfondimento, cucito addosso alle caratteristiche della stessa conduttrice televisiva. Il nuovo impegno televisivo di Serena Bortone, arriva dopo l’improvviso addio a Rai1 e al programma televisivo Oggi è un altro giorno. Il saluto della presentatrice al suo pubblico, nel corso dell’ultima puntata del suo precedente impegno televisivo, è stato commosso e non privo di frecciatine alle scelte dirigenziali della rete, che hanno deciso di sostituirla, malgrado gli ottimi ascolti.

Al suo debutto su Rai3 con la prima puntata di Chesarà, Serena Bortone ha salutato il pubblico citando un autore famoso: José Saramago. Nella citazione letteraria era nascosta una nuova frecciatina alle decisioni, prese dalla dirigenza sul suo conto: “Buonasera, bentrovati e benvenuti a Chesarà. Uno dei miei autori preferiti, José Saramago, scrive ‘Il caos è solo un ordine da decifrare’, tutto ci appare confuso, ci spostiamo in continuazione, oggi siamo qui, domani siamo là, chissà dove saremo, invece, dopo domani. L’importante è restare sempre liberi e autentici”.

“Che sarà”, la prima puntata del nuovo show di Serena Bortone

Serena Bortone ha lasciato Oggi è un altro giorno, programma di successo di Rai1 e, nella nuova stagione televisiva, condurrà Chesarà. Lo show televisivo va in onda con due appuntamenti settimanali nel weekend su Rai3 e ha preso avvio sabato 23 settembre.

La giornalista televisiva, prima del debutto ha salutato il suo pubblico televisivo con un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale: “Ci vediamo tra pochi minuti!”. Lo scatto è stato commentato da molti sostenitori della giornalista che hanno apprezzato il nuovo format televisivo e la professionalità della conduttrice televisiva: “Bentornata! Inizio fantastico! La scelta del primo ospite è eccezionale!!!!” e “Sto vedendo il tuo programma sei bravissima come sempre”.

Altri utenti, invece, hanno commentato l’addio al precedente programma televisivo targato Rai1, esprimendo il loro dispiacere per l’assenza della stessa nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia: “Bentornata Serena, siamo contenti. Il pomeriggio ci manchi, ci manca la tua professionalità, le tue competenze e la tua allegria”.