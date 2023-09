Serena Bortone ritorna a “casa”: un nuovo programma per la conduttrice

Fonte: IPA Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Per Serena Bortone si è chiusa una porta qualche mese fa ma, come si suol dire, si è aperto un portone. Per l’esattezza quello della sua vecchia “casa”, quella Rai 3 che le ha portato il grande successo con Agorà e che adesso si prepara a darle spazio con un contenitore televisivo nuovo di zecca, pensato su misura per lei. Dal 23 settembre inizia la nuova avventura della giornalista, al timone di Chesarà…, in onda non in uno ma in ben due appuntamenti settimanali.

Serena Bortone torna su Rai 3 con “Chesarà…”

Si era detto che avrebbe preso il posto di Massimo Gramellini, ma non con Le Parole. Per Serena Bortone è stato ideato un contenitore televisivo nuovo di zecca dal titolo Chesarà…, citando la celebre canzone dei Ricchi e Poveri. “Un doppio appuntamento del fine settimana per riflettere e analizzare la contemporaneità. Chesarà… – che si propone di essere un programma ‘accogliente’, mai dogmatico, aperto e curioso – parte sempre dall’attualità e mette al centro le emozioni, le sicurezze e le incertezze che caratterizzano il nostro tempo”, si legge nel comunicato della rete.

“L’Azienda ha deciso che potevo essere utile in questa fascia e io, che sono sempre un soldato libero e consapevole della mia Azienda, faccio quello che mi chiede“, ha detto la giornalista durante la presentazione del programma, al fianco del direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini che non ha perso occasione per esprimere parole di profonda stima nei suoi riguardi. “Chesarà… è una trasmissione tarata su Serena che sarà in sintonia con il suo carattere e il suo modo di affrontare le cose ma è un programma che si prefigge di rappresentare la realtà in tutte le sue mille sfaccettature e in tutti i suoi ambiti” ha spiegato, aggiungendo che “Per la Bortone è un po’ un ritorno a casa, la conosco e stimo dai tempi di Agorà“.

Serena Bortone, nessun rimpianto per “Oggi è un altro giorno”

Inevitabile tornare alla mente a qualche settimana fa quando sono state confermate le voci che si rincorrevano già da un pezzo: Serena Bortone avrebbe lasciato Oggi un altro giorno e con esso la fascia pomeridiana che ormai la vedeva protagonista da diverso tempo. Il suo discorso di commiato è stato molto sentito e non è mancata qualche frecciatina ben assestata a chi di dovere, ma la giornalista non ha rimpianti.

Lo ha confermato, ancora una volta, in un’intervista concessa a TvBlog a proposito del talk di Rai 2, sostituito dal nuovo programma di Caterina Balivo: “A parte l’affetto del pubblico che spero resti, si rinnovi. Mi porto dietro il fatto di stare con la coscienza a posto e di aver dato a quella fascia tanta cultura e quel piano valoriale di cui vi ho parlato”. “I nuovi progetti hanno sempre delle incognite ma a me piace dire che inizieremo un percorso di riflessione, di ragionamento, di gioia, di cultura, di intrattenimento – ha aggiunto -. E anche di pianti e risate perché nella vita più lo facciamo, più diamo spazio alle nostre emozioni che sarà anche il filo trainante del programma, più siamo appagati nel bene e nel male. Vi aspetto con tutto l’entusiasmo di cui sono capace, che non è poco”.

“Chesarà…”: quando va in onda, anticipazioni e ospiti

Curiosi di tornare ad ammirare Serena Bortone in tv? Il debutto è previsto per il 23 settembre alle 20.15 su Rai 3, seguito dall’appuntamento domenicale sullo stesso canale alle 20. Chesarà… andrà in onda, poi, ogni sabato e domenica nei medesimi orari, coprendo gli spazi lasciati liberi rispettivamente da Massimo Gramellini, ora a La7, e da Fabio Fazio, che invece ha traslocato sul Nove con il suo Che Tempo Che Fa.

Ospiti delle prime due puntate sono il regista Pedro Almodovar e il giornalista e scrittore Corrado Augias, ma non mancheranno altri grandi nomi come Matteo Garrone, candidato agli Oscar 2024 con il film Io Capitano, e la saggista Benedetta Craveri. Annunciati anche gli attori Anna Galiena e Filippo Timi, oltre al comico Francesco Paolantoni.