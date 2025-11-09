Che tempo che fa, anticipazioni del 9 novembre: Federica Pellegrini tra gli ospiti

Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tra gli ospiti della puntata del 9 novembre "Che tempo che fa"

IPA Federica Pellegrini

Un appuntamento imperdibile con l’attualità, la cultura e l’intrattenimento è in programma anche domenica 9 novembre su Nove. A partire dalle 19.30, torna il consueto e seguitissimo show di Fabio Fazio, affiancato come sempre dall’irresistibile comicità di Luciana Littizzetto e dalla presenza elegante di Filippa Lagerbäck. La puntata si preannuncia ricca di grandi ospiti, con un focus particolare sul mondo del cinema italiano e sull’approfondimento dei temi più caldi del momento.

Che tempo che fa, il grande cinema italiano con Verdone e Favino

La puntata del 9 novembre di Che tempo che fa vedrà nel salotto di Fabio Fazio due colonne portanti del cinema italiano, Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino. Il grande maestro della comicità romana sarà in studio per un’intervista che ripercorrerà la sua straordinaria carriera, costellata di successi intramontabili. Sarà l’occasione per parlare della sua acclamata serie tv, Vita da Carlo, giunta alla sua attesissima stagione finale, che ha saputo conquistare pubblico e critica con un racconto ironico e toccante del suo quotidiano.

Al suo fianco, l’attore Pierfrancesco Favino, fresco di plausi per la sua interpretazione nel film Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano, in uscita nelle sale il 13 novembre e che vede l’attore nei panni di un sedicente ex campione a cui verrà affidata la crescita di una giovane promessa del tennis. Favino, vincitore di numerosi riconoscimenti, si racconterà tra progetti cinematografici, preparazione dei ruoli e la sua visione dell’arte attoriale, offrendo uno sguardo profondo sulla sua intensa attività artistica.

Che tempo che fa, tra gli ospiti Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Spazio non solo al cinema nella puntata del 9 novembre: Fabio Fazio accoglierà anche la campionessa di nuoto, la “Divina” Federica Pellegrini, accompagnata dal marito e allenatore Matteo Giunta. Sarà un momento per celebrare i successi sportivi, ma anche per parlare di vita post-agonistica e dei loro progetti futuri.

Come da tradizione, ampio spazio sarà dedicato all’attualità e alla divulgazione scientifica. Parteciperanno numerosi esperti di grande rilievo per fare il punto sui principali eventi di cronaca, politica e sulle ultime scoperte scientifiche. Tra gli ospiti ci saranno lo scrittore Paolo Giordano, i giornalisti Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Francesco Costa, l’inviato Nello Scavo, il virologo Roberto Burioni, il Professor Franco Locatelli (in rappresentanza de I Giorni della Ricerca AIRC), e il climatologo Luca Mercalli.

A concludere la lunga serata, ci sarà l’immancabile appuntamento con “Il Tavolo”. L’atmosfera si farà più leggera e scanzonata con la partecipazione di una schiera di comici e personaggi televisivi, capitanati dal mattatore Nino Frassica.

Stasera la line-up dell’appendice finale di Che tempo che fa vedrà riuniti: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality The Traitors – Italia; Mara Maionchi; Nek, tra i nuovi coach di The Voice Senior e in tour da novembre negli USA e in Canada con Nek Hits Live; Enzo Miccio, al fianco di Mara Venier nella conduzione di Domenica In; Gigi Marzullo. E ancora la Signora Coriandoli; Raul Cremona, attualmente nei teatri con Bravissssssimo!; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; e Giucas Casella.

