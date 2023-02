“Che Dio ci aiuti 7” precipita e la protesta cresce: “Ti devi svegliare”

Doppio appuntamento per Che Dio ci aiuti 7 andato in onda eccezionalmente martedì 21 febbraio e poi di nuovo giovedì 23, sempre in prima serata su Rai 1. La situazione però precipita, insieme al calo di audience, tutti i piani di Azzurra (Francesca Chillemi) sembrano fallire. E suoi social cresce la protesta contro Emiliano (Pierpaolo Spollon) che si deve svegliare nei confronti di Sara (Federica Pagliaroli).

Che Dio ci aiuti 7 raddoppia ma è in calo

Complice il doppio appuntamento e il cambio di giorno, Che Dio ci aiuti 7 non decolla negli ascolti. Infatti, perde per un pelo il podio esclusivo di trasmissione più vista della serata. Azzurra, Suor Teresa e le loro ragazze accaparrano l’attenzione di 3.978.000 spettatori pari al 20.7%. Ma la Champions League che mette in campo Eintracht Francoforte-Napoli catalizza 4.295.000 spettatori pari al 20.3% di share. Dunque, potremmo dire che è un pareggio.

Che Dio ci aiuti 7, tutto è fuori controllo

In ogni caso, Azzurra si trova da sola ad affrontare le più disparate situazioni delle sue ragazze e non solo. Infatti, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è impegnata con le detenute del carcere femminile ed è da parecchio tempo che non si fa più sentire né vedere. In effetti se vogliamo rivedere Elena Sofia Ricci sulla Rai dobbiamo cambiare fiction e guardare Fiori sopra l’inferno. Ma anche Suor Costanza (Valeria Fabrizi) è assente in questi episodi. Infatti sappiamo che deve fare un piccolo intervento che però mette in ansia la sua affezionata Azzurra.

La storia però che è al centro dell’Angolo divino è quella tra Emiliano e Sara. Lo psicologo, interpretato da Pierpaolo Spollon, è diventato il vero eroe maschile della serie. Ma è troppo imbranato con la baby sitter di Elia e non riesce a far sbocciare quell’amore che tutti i fan hanno intuito tra loro fin dalla prima puntata. Finalmente c’è il bacio vero e non solo sognato da Sara (Federica Pagliaroli). Ma la favola finisce prima ancora di cominciare.

Infatti irrompono nel convento i genitori e il fratello super modello di Emiliano che in qualche modo gli rompono le uova nel paniere. Lui non ha il coraggio di disattendere le aspettative di mamma e papà e preferisce evitare Sara che si rende perfettamente conto di essere stata “ghostata”.

Che Dio ci aiuti 7, Emiliano svegliati

La codardia e la debolezza di Emiliano rende nervosi i fan che subito protestano per la sua indecisione verso la ragazza e sul suo profilo Instagram scrivono: “si però svegliati devi stare con saraaaaaa“. I follower tifano tutti per la coppia e chiedono a gran voce che finalmente l’amore trionfi.

Di certo, sono tutti concordi nell’esaltare la simpatia e la bravura di Pierpaolo Spollon. “Troppo simpatico questo ragazzo!”. “omunque tu a parte che sei un bravissimo attore e io ti seguo … sei proprio un “personaggio”.