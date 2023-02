“Che Dio ci aiuti 7”, arriva finalmente il bacio con Emiliano. Ma la fiction salta

Che Dio ci aiuti 7 non delude i suoi fan e nella puntata andata in onda giovedì 2 febbraio scatta il bacio tra Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara (Federica Pagliaroli). Ma la fiction salterà il prossimo appuntamento, nonostante l’ennesimo successo. Il motivo è presto detto: deve lasciare spazio al Festival di Sanremo che si tiene dal 7 all’11 febbraio.

Che Dio ci aiuti 7, il ritorno di Suor Angela

Che Dio ci aiuti 7 si attesta nuovamente tra le trasmissioni più viste della serata, attraendo 4.306.000 spettatori pari al 21.8% di share, battuta solo dalla Coppa Italia, Juve-Lazio. Ma nei due nuovi episodi della fiction succede davvero di tutto. Innanzitutto il ritorno di Suor Angela (Elena Sofia Ricci). La religiosa era stata allontanata dal convento, destinata a portare conforto alle detenute in carcere. E proprio lì il suo destino si incrocia nuovamente con quello di Azzurra (Francesca Chillemi).

Le due si incontrano al reparto di ginecologia, Suor Angela sta aiutando una giovane carcerata incinta che vuole vendere il suo bambino, mentre Azzurra, ossia Francesca Chillemi, sta indagando per conto di Suor Teresa (Fiorenza Pieri) su un medico che ha a che fare con la nascita del suo nipotino 7 anni fa. Le due si aiutano a vicenda, spiando, facendo appostamenti e origliando come loro solito. Per un attimo si è ricreata l’antica alchimia tra le due protagoniste storiche di Che Dio ci aiuti. Ma tutto, per ora, si esaurisce nel giro di un episodio, perché per questa stagione Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci, aveva altri progetti. In ogni caso, i loro intrighi serviranno per scoprire l’identità della vera madre del piccolo Elia, il cui volto però ci è ancora nascosto.

Che Dio ci aiuti 7, scatta il bacio

Ma i veri protagonisti della puntata sono Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara (Federica Pagliaroli). I due ci fanno rivivere la stessa favola di Azzurra e Guido (Lino Guanciale), quando si sono innamorati nonostante le differenze abissali di gusti, interessi e cultura. Lo stesso avviene tra lo psichiatra e l’estetista. Lui è costretto a portarsela a una cena di gala tra colleghi e teme la figuraccia della coatta, ma le è semplicemente perfetta nella sua spontaneità. E da cosa nasce cosa: il resto della puntata sono solo baci appassionati, ma vissuti in un sogno.

I fan sono in sollucchero e scrivono su Twitter: “EMILIANO CHE DIFENDE SARA OMMIODIO QUESTA COPPIA SUPREMA MAMMA MIA QUANTO LI AMO”, e ancora: “Noi che vogliamo che questa coppia Emiliano + Sarà duri”, “io sotto un treno per Emiliano e Sara già dalla prima puntata”. “SARA ED EMILIANO SI SONO BACIATI DAVVEROOOOO”. Insomma un vero e proprio tripudio.

Che Dio ci aiuti 7, sospeso

Ma per sapere se il loro amore davvero sboccerà dobbiamo aspettare più del solito. Infatti, giovedì 9 febbraio Che Dio ci aiuti 7 non andrà in onda. La puntata salta per lasciare spazio al Festival di Sanremo. L’appuntamento torna con Azzurra, Emiliano, Sara e il resto della compagnia è per giovedì 16 febbraio.

Attenzione però, mentre si celebra l’amore, nessuno ha più detto niente su Suor Costanza. Era finita in ospedale, ma non ha lasciato nemmeno un indizio su quanto le sta accadendo.