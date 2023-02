“Fiori sopra l’inferno”, chi è la scrittrice del libro da cui è tratta la serie

Fonte: IPA Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia in "Fiori sopra l'inferno"

Fiori sopra l’inferno è la nuova fiction ad alta tensione targata Rai che ha per protagonista Elena Sofia Ricci. La serie è tratta dall’omonimo romanzo d’esordio di Ilaria Tuti, che ha avuto un enorme successo.

Fiori sopra l’inferno è ambientato a Traveni, un piccolo paese di montagna. Paradiso apparente che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una scia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli.

Fiori sopra l’inferno, la trama

Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) è un’esperta profiler di quasi sessant’anni, arrivata dalla città assieme alla sua squadra, composta dall’ispettore capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e dal giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da se stesso e dal proprio passato. Il team di esperti si trasforma quasi in una famiglia tanto è forte il legame tra loro. Ma a questa famiglia Teresa nasconde un pesante segreto, quello della malattia di Alzheimer che si sta insinuando in lei manifestando i primi sintomi.

E intanto uno spietato killer prosegue nella sua trama criminale che affonda le radici in un esperimento che, ammantato dal velo pretestuoso della ricerca scientifica, celava tutta la sua disumana sconsideratezza. Materializzata nell’indifferenza e nell’insensibilità di cui, oggi, sono vittime Mathias, Oliver, Diego e Lucia, i bambini trascurati dai propri genitori, o vittime della violenza degli adulti.

Teresa scaverà a fondo nelle persone per arrivare a indentificare il pericoloso killer, fino a giungere a un faccia a faccia con lui come Teresa ha imparato a proprie spese, possiede ferite, ragioni e giustificazioni molto più umane e profonde delle sue stesse vittime.

Teresa Battaglia è un personaggio decisamente diverso e più cupo di Suor Angela della fiction Che Dio ci aiuti, ma anche in questo caso Elena Sofia Ricci si trova a fare i conti con la profondità dell’essere umano.

Chi è Ilaria Tuti e cosa ha scritto

A inventare la profiler, protagonista di questa intricata vicenda, è stata Ilaria Tuti. Nata a Gemona del Friuli nel 1976, ha debuttato come scrittrice di romanzi proprio con Fiori sopra l’inferno nel 2018 che è diventato ben presto un best seller. Il successo del libro è stato tale che attorno al personaggio di Teresa Battaglia Ilaria Tutti ha costruito una vera e propria saga che comprende per ora Ninfa dormiente, uscito l’anno successivo e Luce della notte, pubblicato nel 2021.

Carlo Carlei, il regista della fiction tratta dal best seller della Tuti, ha così commentato il libro: “Un bellissimo thriller che racconta il tramonto esistenziale di Teresa Battaglia, una brillante detective che deve fare i conti con la concreta possibilità che le sue capacità deduttive possano presto sgretolarsi a causa di una malattia devastante come l’Alzheimer”.

E ha sottolineato come la scrittrice riesca a coniugare perfettamente l’elemento dark alla Stephen King con l’introspezione femminile: “Sotto la neve di questo racconto invernale e con venature alla Stephen King, pulsa il cuore caldo del tema della maternità, della fondamentale importanza che la presenza di una madre ha nella formazione della personalità degli esseri umani e degli effetti devastanti generati dalla sua assenza. L’elemento dark rappresentato dalla presenza di un killer misterioso che vive nei boschi viene controbilanciato nella storia dall’energia vitalistica di quattro ragazzini, ognuno alle prese con problematiche familiari diverse, che nel corso dell’indagine aiuteranno la protagonista a mettere insieme i pezzi mancanti del complicatissimo puzzle”.

Oltre alla saga di Teresa Battaglia, Ilaria Tuti nel 2020 ha pubblicato Fiore di roccia, un romanzo storico ambientato nella prima guerra mondiale con protagoniste le portatrici carniche con il quale si è aggiudicata la 37ª edizione del Premio letterario nazionale per la donna scrittrice.

Fiori sopra l’inferno, dove vedere la fiction

La fiction Fiori sopra l’inferno con Elena Sofia Ricci debutta il 13 febbraio in prima serata su Rai 1. In tutto saranno tre appuntamenti all’insegna della suspense, ciascuno composto da due episodi e ambientati nelle dolomiti friulane, in particolare nel piccolo paese di Traveni.