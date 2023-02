“Che Dio ci aiuti 7” raddoppia e arriva l’ora delle verità inconfessabili

Fonte: Ansa Francesca Chillemi

Che Dio ci aiuti 7 è tornato dopo la pausa momentanea per il Festival di Sanremo. Azzurra, alias Francesca Chillemi, se la cava benissimo anche senza Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e ora tocca a lei affrontare le verità inconfessabili delle sue ragazze e aiutarle a superare i traumi passati.

Che Dio ci aiuti 7, raddoppia l’appuntamento

Il ritorno di Che Dio ci aiuti 7 dopo la pausa sanremese si è aggiudicato il titolo di trasmissione più vista della serata interessando 4.017.000 di spettatori pari al 20.7% di share, battendo quindi anche il Grande Fratello Vip. Grazie anche al suo successo, Azzurra, Emiliano, Sara, Ludo, Cate e Suor Teresa raddoppiano l’appuntamento e andranno in onda oltre che giovedì 23 febbraio anche martedì 21, sempre in prima serata su Rai1.

Azzurra, intrepretata da Francesca Chillemi, ha ormai sostituito Suor Angela nell’impicciarsi a fin di bene negli affari degli altri. Suor Angela non è del tutto sparita, infatti l’abbiamo vista nei precedenti episodi, ma ora si sta concentrato a portare conforto tra le carcerate. Un escamotage per permettere a Elena Sofia Ricci, che le dà il volto, di dedicarsi ad altri lavori, come la fiction Fiori sopra l’inferno.

Che Dio ci aiuti 7, le verità dolorose

Ma torniamo ad Azzurra. La novizia si trova a dover portare su di sé il peso di verità dolorose. Al centro c’è la maternità. Una mamma poco più che adolescente che abbandona la figlia appena nata per darle un futuro migliore e che in punto di morte ricompare nella sua vita per poterla riabbracciare e recuperare quello che è possibile. Qualcosa di simile la vissuto anche Azzurra con sua figlia Emma nelle precedenti stagioni di Che Dio ci aiuti.

Poi c’è il segreto inconfessabile e inaspettato di Sara (Federica Pagliaroli) che confessa di essere rimasta incinta a 18 anni. Pronta a dare il suo bambino in adozione, lo ha partorito morto. Un dolore troppo grande di cui non aveva mai parlato e di cui finalmente si libera parlandone con Emiliano (Pierpaolo Spollon).

Proprio quest’ultimo non riesce a cogliere l’amore di Sara e a far sbocciare finalmente la loro storia. Ma il pubblico crede in loro e sogna che presto formeranno una nuova famiglia con Elia e scrivono su Twitter: “Sara è la vera madre di Elia lui il suo vero figlio e lei pensa che sia morto invece non è così e quando lo capiranno Sara Emiliano e Elia diventeranno una famiglia io ci credo “. E gli apprezzamenti vanno tutti a Spollon/Emiliano: “voglio un @pierspollon nella vita vi prego #CheDioCiAiuti7”.

Che Dio ci aiuti 7, non mancano le critiche

Nonostante sia un successo non mancano però le critiche. In molti hanno notato che gli indici d’ascolto sono in calo, malgrado gli ottimi risultati. E c’è chi è pronto a difenderla questa serie: “Questa stagione è migliore delle ultime due su tutto come fa a non piacere!! Il cast è in grado di portare avanti la serie anche senza Suor Angela..ho fatto fatica ad abituarmi alla sua assenza ma grazie alle storie create ora non si sente la sua assenza.”.