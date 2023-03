“Che Dio ci aiuti 7” fa boom: è la fine e tutto precipita. Ma arriva Suor Angela

Fonte: ANSA Elena Sofia Ricci - Suor Angela

Che Dio ci aiuti 7 sta per finire. Giovedì 16 marzo su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di stagione e tutto sta per precipitare. L’addio di Elia a Suor Teresa (Fiorenza Peri) è sempre più difficile, soprattutto perché la verità viene a galla e cambia ogni cosa tra Sara (Federica Pagliaroli) e (forse) Emiliano (Pierpaolo Spollon).

Che Dio ci aiuti 7 si conferma leader della prima serata in fatto di ascolti nella puntata trasmesse giovedì 9 marzo, catturando l’attenzione di 4.085.000 spettatori pari al 22% di share. Ma il GF Vip con la squalifica di Edoardo Donnamaria tallona Azzurra (Francesca Chillemi) e compagne, aggiudicandosi il 20.4% di share.

Che Dio ci aiuti 7, alle battute finali e tutto precipita

La settima stagione di Che Dio ci aiuti arriva quasi al termine e i tasselli del mosaico stanno andando al loro posto. È tutto in fibrillazione al convento dell’Angolo divino. Ludovica sta cercando disperatamente l’avvocato che dovrebbe scagionare la madre e con l’aiuto di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, arriva a incontrarlo. Ma quanto verrà a sapere, la getterà nel più grande sconforto: sua madre è colpevole e la ricatta moralmente.

Poi c’è Cate che fallisce nell’audizione al conservatorio, pensa di fuggire e tornare alla triste vita di casa sua, ma di nuovo l’intervento provvidenziale di Azzurra e delle sue amiche la fanno desistere dal partire. Anche la relazione con Giuseppe, il padre in crisi matrimoniale di uno dei suoi piccoli allievi del coro, viene al dunque. I due si baciano ma lei capisce di essere solo un ripiego e non è quello che vuole.

Intanto al convento ritorna Suor Costanza che sacrifica la sua amata e preziosissima pala per un vecchio amico rovinato dai debiti che però alla fine si ricrede.

Ma al centro della vicenda c’è la storia del piccolo Elia. Suor Teresa che ha il volto di Fiorenza Pieri non si decide a chiamare gli assistenti sociali perché si sta affezionando al bambino, ma alla fine si convince anche grazie all’intervento di Azzurra. A preoccupare sono le strane coppie che si stanno cementando, quella tra Emiliano (Pierpaolo Spollon) e la gattamorta Corinna che finge di essere quella che non è e quella tra Sara (Federica Pagliaroli) e il suo ex compagno di liceo. La recita sulla Sacra Famiglia organizzata da Suor Teresa crea rivalità e gelosie tra i quattro, ma è Elia che combina guai.

Il colpo di scena finale fa precipitare tutto, perché Azzurra scopre che Sara è la madre naturale di Elia... “Che Dio ci aiuti” e insieme alla provvidenza arriva anche Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci, altrimenti la fine sarebbe un disastro.

Sara è la mamma di Elia: tutti lo sapevano

La rivelazione su Sara ed Elia apre le speranze negli spettatori. Qualcuno scrive sul profilo Instagram di Federica Pagliaroli: “Avevo capito che Elia fosse il figlio di Sara appena ha raccontato la sua storia. Ne ho avuto conferma quando i documenti di Ester Folli erano stati smarriti e utilizzati in clinica. ❤️❤️❤️” , “Me lo sentivo che Elia era tuo figlio. Piango” e riferendosi a Sara ed Emiliano, altri commentano: “Vi vogliamo insieme in che dio ci aiuti ,se spero fanno 8 stagione dovete esserci entrambi”.

Solo complimenti: “Che tristezza già la penultima , vorrei non finisse mai 😢, voi attori e personaggi di questa nuova edizione siete entrati subito nel cuore di tutti i telespettatori di questa fiction . Comunque siete stati e siete bravissimi e spero che ci sarete nelle prossime edizioni”.