“Che Dio ci aiuti 7”, scatta l’amore ma la gattamorta rovina Emiliano

A Che Dio ci aiuti 7 va in scena la profezia su Emiliano, alias Pierpaolo Spollon. Un presagio nefasto si realizzerà se continuerà a frequentare la ragazza che ha appena conosciuto, la gattamorta Corinna. Azzurra (Francesca Chillemi) scopre l’inganno ma l’amore ancora non sboccia.

Che Dio ci aiuti 7, trionfa e diventa leader della serata

Torna Che Dio ci aiuti 7 con due nuovi episodi ed è subito un grande trionfo dopo il leggero calo. Ancora una volta Azzurra, Suor Teresa e le ragazze dell’Angolo Divino conquistano la prima serata, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della prima serata. La fiction, andata in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 2 marzo, ha conquistato 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share. Ha battuto quindi un’altra volta il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Azzurra, che ha il volto di Francesca Chillemi, è sempre più abile nel gestire da sola i problemi delle sue ragazze e di chi in qualche modo bussa alla porta del convento. L’amore è il vero protagonista degli ultimi due episodi andati in onda. Entra in scena una nuova ragazza, Corinna, che ha subito un gravissimo trauma a causa del quale non riesce più a dormire. Il suo disturbo la mette in contatto con Emiliano, Pierpaolo Spollon, che subito si sente attratto da lei. Addirittura pensa che si tratti della donna della sua vita, quella incontrata nella toilette di un locale e che non ha mai visto in faccia.

Che Dio ci aiuti 7, una gattamorta in convento

Corinna diventa subito la nemica numero uno di Sara (Federica Pagliaroli) che vede in lei una vera e propria gattamorta, capace di circuire il suo Emiliano allontanandolo da lei. Subito le sue amiche Cate (Ileana D’Ambra) e Ludovica (Emma Valenti) si mostrano solidali e l’aiutano ad allontanare la gattamorta. Scatta così il piano della cartomante che deve mettere a terra Emiliano, perché una gattamorta in convento proprio nessuno la vuole. Anche Azzurra ne sa qualcosa quando la sua sorellastra Rosa aveva tentato di rubarle Guido. Ma chi è la gattamorta? “Dicesi #GATTAMORTA un tipo di donna molto pericolosa…”. Ma come ricorda Azzurra: “Dio è grande e ama anche le gattemorte”.

Inutile dire che tutti i fan di Che Dio ci aiuti stanno dalla parte di Sara, a chi piacciono le pericolosissime gattemorte? E d’altro canto, l’arrivo di Corinna sembra mettere una pietra sopra il progetto di Azzurra, di affidare il piccolo Elia alla coppia che ancora non riesce a formarsi, malgrado i consigli di Orietta Berti, ossia Emiliano e la baby sitter.

Che Dio ci aiuti 7, i fan insorgono

C’è chi scrive su Twitter: “Il cuoricino di Sara..💔 Non vedo l’ora che Emiliano scopra che il fermaglio e il sogno del mulino sono di questa donna”. E ancora: “Emiliano a Sara non mi sento pronto ..ora con questa il mulino ..l unica spiegazione è che la paura di qualcosa di nuovo con Sara lo abbia bloccato Essere diversi non significa per forza non essere fatti l uno per l altra Lo vorrei menare ma c’è ancora tempo”.

Intanto la fiction è seguitissima perché come spiega un fan: “Comunque niente a riesce a darmi leggerezza e strapparmi un sorriso anche nei momenti più tristi o complicati come questa fiction”