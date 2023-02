“Che Dio ci aiuti 7”, che colpo basso. Ma Orietta Berti salva tutti

Che Dio ci aiuti 7 non delude mai e proprio quando sembrava andare tutto a rotoli arriva in convento niente meno che Orietta Berti, che tutte credo l’amante segreta di Emiliano (Pierpaolo Spollon), tanto che Sara (Federica Pagliaroli) è già pronta a vendicarsi nel più bieco e infantile dei modi.

Che Dio ci aiuti 7 trionfa

Dopo i tentennamenti della puntata andata in onda martedì 21 febbraio, Che Dio ci aiuti 7 torna a risalire negli ascolti e ancora una volta si conferma la trasmissione più vista della serata, incollando al piccolo schermo ben 4.084.000 spettatori pari al 21.6%, battendo così anche il Grande Fratello Vip, malgrado la busta nera.

Che Dio ci aiuti 7, la vendetta

Complice di questo successo è la guest star Orietta Berti che interpreta se stessa. Intanto Azzurra si trova ad affrontare i problemi di cuore delle sue ragazze. Catena (Ileana D’Ambra) col papà divorziato che è sfuggente; Sara, interpretata da Federica Pagliaroli, che è ai ferri corti con Emiliano dopo che lui le ha proposto di “essere solo amici”; Ludovica, alias Emma Valenti, innamorata persa del barista Ettore, che ha il volto di Filippo De Carli, protagonista anche della nuova serie Call my agent.

Proprio Ettore preoccupa: si è licenziato dal bar, non risponde ai messaggi e ha bloccato su Instagram Ludo. Il mistero dietro questa sparizione è ben più intricato di quanto si pensi e tocca ad Azzurra, ossia Francesca Chillemi, scoprire di cosa si tratta. Ettore è fidanzato da 6 anni con una ragazza vittima di un incidente stradale che proprio lui avrebbe provocato. E allora con Ludovica è stata solo finzione?

Le cose non vanno meglio nemmeno tra Sara ed Emiliano. Emiliano/Spollon ha paura di impegnarsi con una ragazza così diversa da lui. D’altro canto, lei si sente respinta, frustrata e decide di vendicarsi facendo allo psichiatra ogni sorta di dispetto, compreso allagargli la casa.

Che Dio ci aiuti 7, che colpo basso

Ma Emiliano è distratto, non si accorge di niente perché è sempre al telefono con una donna. Tutte credono si tratti di una nuova fiamma. La situazione sembra mettersi per il peggio, soprattutto i progetti di Azzurra di mettere insieme lo psichiatra e Sara per dare ad Elia la famiglia perfetta sembrano sempre più lontani. E così durante uno dei suoi colloqui con Gesù, la novizia ricorda l’amore immenso per Guido e Davide e il dolore altrettanto immenso per la loro perdita. Un vero e proprio colpo basso, scrivono in molti su Twitter. “Colpo basso per tutte noi 😭😭😭Azzurra e il ricordo di Guido e Davide”. “Cari sceneggiatori voi dovete smetterla. Azzurra che nomina con le lacrime agli occhi Guido e Davide è un colpo basso 😭💔”.

Che Dio ci aiuti 7, Orietta Berti salva Sara ed Emiliano

A sbloccare la situazione arriva Orietta Berti. La cantante contatta Emiliano perché soffre di attacchi d’ansia, ma la consulenza deve rimanere segreta per evitare che finisca sui giornali. Da qui l’equivoco che si crea all’Angolo divino. Le terapie però non funzionano e la Berti decide di andare in convento e piazzarsi a casa di Emiliano perché con lui si sente tranquilla. Le basta una notte da lui per capire come stanno le cose tra il suo dottore e Sara. Ed ecco il suo consiglio: “Gli uomini sono più lenti a capire certe cose. Ma lui vale la pena aspettarlo. Perché quando l’amore viene il campanello suonerà”.

Orietta Berti spopola a Che Dio ci aiuti 7

Orietta spopola a Che Dio ci aiuti e in molti la preferiscono qui che come opinionista al GF Vip. I suoi follower scrivono su Instagram: “Questo ti riesce meglio che fare l opinionista, è così che mi piaci” e ancora: “Grazie per aver regalato una gioia ad Emilyano (e a Pier) con la tua presenza!”. “Menomale che Oriettona Nazionale ha aggiustato un minimo la situazione”.