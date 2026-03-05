C’è Posta per Te verso la chiusura anticipata: Mediaset cambia le carte in tavola

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Il palinsesto del sabato sera di Canale 5 è al centro di grandi cambiamenti che potrebbero coinvolgere C’è Posta per Te, uno dei programmi più amati dal pubblico. In questi giorni infatti Mediaset starebbe valutando una serie di cambiamenti importanti nella programmazione serale, con ripercussioni dirette sulla trasmissione di Maria De Filippi.

C’è Posta per Te, cosa potrebbe cambiare

La certezza, per ora, riguarda solo sabato 7 marzo: C’è Posta per Te di Maria De Filippi andrà regolarmente in onda su Canale 5 in quella data, sfidando la prima puntata di Sanremo Top su Rai 1. Ma cosa succederà nelle settimane successive? Il quadro è piuttosto incerto e le indiscrezioni sono numerose.

Il nodo centrale riguarda il sabato 21 marzo, quando su Rai 1 inizierà Canzonissima con Milly Carlucci. In quel momento Canale 5 si troverà di fronte ad una scelta importante: mandare in onda l’ultimo episodio stagionale di C’è Posta per Te oppure anticipare il via al serale di Amici 2026. Stando alle ultime ricostruzioni la seconda ipotesi sarebbe la più quotata.

Se così fosse dunque lo show di Maria De Filippi saluterebbe il pubblico già sabato 7 marzo, chiudendo i battenti in anticipo rispetto a quanto era stato preventivato all’inizio. Una scelta che avrebbe una conseguenza non trascurabile: alcune storie già registrate rimarrebbero nel cassetto, mai trasmesse. Non sarebbe di certo la prima volta che il programma ricorre ad una selezione strategica dei contenuti.

Diversi dettagli, come i cambi d’abito di Maria De Filippi o il pubblico in studio differente nella stessa serata, testimoniano come il montaggio non segua sempre un ordine cronologico. L’alternativa potrebbe essere quella di mantenere nel palinsesto C’è Posta per Te posticipando l’avvio del serale di Amici al 28 marzo.

Le novità in Mediaset

Non c’è solo il destino di C’è Posta per Te in discussione, ma anche il resto della programmazione del sabato sera di Canale 5. Uno dei casi più curiosi riguarda sabato 14 marzo, in coincidenza con la seconda e ultima puntata di Sanremo Top su Rai 1.

Inizialmente si era parlato della messa in onda di un film su Canale 5, ma l’ipotesi più concreta sarebbe quella trasmettere in replica il concerto di Sal Da Vinci, registrato lo scorso 17 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Uno spettacolo che, nella sua prima messa in onda, aveva ottenuto ottimi ascolti, sfiorando il 17% di share con oltre 2 milioni di telespettatori.

La scelta non sarebbe affatto casuale. Mettere in onda il concerto di Sal Da Vinci proprio mentre Rai 1 propone uno speciale dedicato al Festival di Sanremo potrebbe creare una sfida diretta e particolarmente interessante, dopo la vittoria del cantante napoletano al Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini.

Il mese di marzo si preannuncia dunque come un periodo di grande fermento per Mediaset, con decisioni dell’ultimo momento che potrebbero stravolgere ulteriormente un palinsesto già in continua evoluzione, fra intuizioni e test. L’unica certezza è che il pubblico del sabato sera è destinato a vivere settimane di sorprese, con programmi capaci di attirare l’attenzione, far discutere e appassionare.