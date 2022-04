Catherine Spaak, la telefonata mancata poco prima di morire

A Storie Italiane Orso Maria Guerrini, ospite di Eleonora Daniele nella puntata del 20 aprile, ha ricordato Catherine Spaak con cui aveva avuto una relazione molto intensa. L’attore ha confessato che avrebbe voluto chiamarla proprio poco prima di Pasqua, ma non lo ha fatto e non è riuscito così a farle un ultimo saluto.

Storie Italiane, l’amore tra Orso Maria Guerrini e Catherine Spaak

Catherine Spaak infatti si è spenta proprio il giorno di Pasqua, il 17 aprile, per un ictus. Lei e Orso Maria Guerrini si sono incontrati la prima volta sul set. La Spaak, bellissima, era già una star, ma lui era solo uno studente universitario. Quella però non fu l’occasione in cui si innamorarono. Per 20 anni presero strade diverse, per poi ritrovarsi di nuovo, protagonisti di un fotoromanzo realizzato a Cinisello Balsamo.

Eleonora Daniele chiede a Guerrini di raccontare il momento in cui è nato il loro amore, ma l’attore glissa: “Non me lo ricordo. So che ci incontrammo in campagna, nella zona di Spoleto, ma non ricordo lo spunto… Sapevo del suo divorzio dal suo marito francese, io venivo da un drammatico naufragio del mio matrimonio. Ci siamo ritrovati come due pensionati vedovi. Avevamo lo stesso sentimento di dolore e di dispiacere. Poi lei cominciò a parlare di lavoro, aveva qualcosa da rivendicare […]. Lei era tedesca nella sua attenzione al lavoro e mi propose di fare qualcosa insieme”. Guerrini fu bene felice di collaborare con lei e da cosa è nata cosa.

La scintilla dell’amore? Catherine Spaak “era donna cui non si poteva resistere quando avesse deciso di farti innamorare”. Guerrini ha parole magnifiche per descriverla.

Catherine Spaak, la telefonata mancata

Poi l’attore racconta di una strana coincidenza. Infatti, aveva deciso di chiamarla la settimana di Pasqua per chiederle il permesso di rimettere in scena lo spettacolo che avevamo fatto insieme, per chiederle se aveva i diritti. “Non ci sentivamo mai. L’ultima volta che ci siamo sentiti era prima del 2020″. Guerrini racconta alla Daniele di aver saputo dell’emorragia cerebrale che aveva colpito la Spaak poco prima del lockdown, ma di ignorare totalmente la ricaduta degli ultimi tempi. “Pensavo che avesse superato quel problema perché l’avevo vista in qualche trasmissione”.

L’attrice aveva parlato anche a Storie Italiane della sua malattia come se fosse ormai una cosa superata, per questo, sottolinea la presentatrice molti non erano a conoscenza delle sue reali condizioni di salute. Compreso lo stesso Orso Maria Guerrini che all’ultimo ha deciso di rinviare quella telefonata, una decisione che gli ha impedito per sempre di riallacciare i rapporti con la Spaak.

Chi è Orso Maria Guerrini

Classe 1942, Orso Maria Guerrini è uno dei principali esponenti del teatro di prosa italiano. Noto al grande pubblico a partire dagli anni Settanta, il suo curriculum vanta decine di film per il cinema e la televisione. Dal 2001 al 2017 è stato testimonial della birra Moretti nel ruolo del celebre Baffo.