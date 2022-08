Caterina Balivo torna in tv: dove e quando vedere “Help – Ho un dubbio”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

È da anni un volto amatissimo di Rai1, ma Caterina Balivo è certamente legata a filo doppio anche a Rai2, in cui ha condotto per anni Detto Fatto. La conduttrice partenopea ha affrontato un periodo di pausa, dopo la chiusura del suo programma Vieni Da Me, sebbene il suo intervento in tv non sia mai mancato. I tempi sono quindi maturi per un ritorno da protagonista, proprio com’è stato annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai. Lo show c’è già e ha terminato la fase di rodaggio. Si intitola Help – Ho un dubbio ed è dedicato al complicato universo della scelte. Vediamo dove e quando vederlo.

Caterina Balivo, dove vedere “Help – Ho un dubbio”

Le puntate andate in onda all’inizio di agosto non erano che un assaggio di quello che sarebbe stato. Help – Ho un dubbio torna così in pianta stabile su Rai2 dal 30 agosto, alle 22,50. È completamente basato sulle scelte, sui dubbi e sulle strade da prendere e che possono generare delle indecisioni. Il compito del programma è quindi quello di indicare la via giusta da imboccare, non senza aprire nuovi scenari e diverse prospettive.

Il format è un adattamento del prodotto inglese What should I do?, su produzione Fremantle, e ospita un concorrente di qualsiasi età, che sia un singolo, una coppia o un gruppo di persone. A determinare la decisione finale è il pubblico in studio, guidato da Caterina Balivo, che attraverso un telecomando può scegliere tra due opzioni.

Attenzione, perché la scelta non può essere frettolosa. Il pubblico in sala è infatti chiamato a esprimersi più volte nelle diverse fasi del racconto della vicenda. A determinare l’ultima votazione, quindi quella utile per decretare la decisione definitiva, è Caterina Balivo. Gli spettatori possono quindi votare alternativamente a seconda del momento, poiché conta il dato finale.

Il concorrente che occupa il centro dello studio è comunque supportato da videomessaggi di amici, conoscenti e parenti che sono interessati a spingerlo a una decisione definitiva. Il pubblico non però è silente ma può intervenire e commentare, con l’intento di trovare una soluzione ai dubbi proposti. La regia del programma, sempre disponibile on demand su RaiPlay, è di Sergio Casabona.

Il ritorno in tv dopo anni di stop

L’abbiamo vista condurre e trasformarsi in una giurata di grande competenza. È stata infatti nella giuria de Il Cantante Mascherato per due edizioni di fila, mostrando una certa abilità nello scovare i personaggi che – di puntata in puntata – si sono nascosti sotto le magnifiche maschere. Gli ultimi anni di Caterina Balivo sono stati così tutt’altro che vuoti, nonostante attendesse di tornare in tv da protagonista.

Ha utilizzato questi anni per esplorare nuovi mondi, come quello dei podcast ai quali si è dedicata con passione, ma è attraverso i suoi social che ha saputo tenere compagnia al suo pubblico, quello che era abituato a vederla ogni giorno in tv. L’attesa è comunque finita. Dopo le prime puntate dedicate a Help – Ho un dubbio andate in onda in estate, Caterina Balivo torna a condurre in pianta stabile un programma tutto suo.