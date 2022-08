“Help ho un dubbio”, Caterina Balivo punta ancora sul nero, ma in rosso è irresistibile

Ci sono capi passepartout che non passano mai di moda. Uno di questi è il tubino nero che, nelle sue tantissime varianti, non può mancare nell’armadio di una donna. E lo sa bene Caterina Balivo che per la seconda puntata di Help ho un dubbio (lo show in seconda serata che sancisce il suo ritorno in Rai) punta ancora sul nero e si concede un tubino nero spettacolare. Ma è con l’outfit rosso sfoggiato per il photocall che è irresistibile.

Caterina Balivo, interpreta un capo passepartout ed è bellissima

Elegante, sempre sofisitcata e perfetta: Caterina Balivo non sbaglia un colpo e in fatto di look sa esattamente come valorizzarsi. Lo ha fatto nel corso della seconda puntata della sua nuova trasmissione in onda ogni martedì e giovedì su Rai 2: Help ho un dubbio. Per l’occasione ha sfoggiato nuovamente un tubino nero in maglina, una rivisitazione di un capo classico e passepartout immancabile nell’armadio di ogni donna. Oltre alle classiche bretelline sottili, l’abito indossato dalla conduttrice aveva anche dei laccetti che partivano dal centro della scollatura per arrivare dietro il collo. E due coppe a segnare il seno.

Le gambe restavano scoperte, infatti l’abito arrivava al ginocchio. Spettacolari, infine, le scarpe: delle décolleté con tacco a spillo con i lacci color oro che la facevano sembrare una dea.

Caterina Balivo ha mostrato il suo outfit su Instagram, in un post pubblicato sul suo profilo che è anche una celebrazione delle donne come si può leggere dalla didascalia che accompagna le immagini e i brevi video. Dopo aver ricordato ai suoi follower che sarebbe andata in onda quella sera con la sua nuova trasmissione ha aggiunto: “P.S: Nel video la tipica tiritera tra truccatrice e parrucchiera, ma le amo, mi seguivano già nel 2005 ai tempi di Festa italiana. Mentre nel selfone c’è l’autrice Tania Nucera dei tempi di Detto Fatto e la new entry Laurina (serafica agente). Come si capisce amo lavorare con le donne”.

Caterina Balivo, in rosso è pazzesca

Se l’abito nero sfoggiato durante la trasmissione è l’interpretazione perfetta di un capo indispensabile, con quello rosso indossato per il photocall Caterina Balivo è pazzesca. Lo ha mostrato in una storia pubblicata su Instagram in cui la si vede posare per le macchine fotografiche. Maniche lunghe, ma spalle scoperte con una scollatura che mette in mostra il décolleté. La gonna è morbida dalla vita in giù e lascia scoperte le gambe.

Ai piedi, anche con questo outfit, delle spettacolari scarpe con il tacco a spillo nude con laccetto alla caviglia. Sensuale e bellissima, Caterina Balivo offre sempre lezioni di stile sui capi più belli da scegliere per essere alla moda, ma con classe.

E intanto la sua estate procede a gonfie vele tra giornate di relax, strepitosi scatti e video in costume da sola o con le amiche vip, fino agli impegni di lavoro che le hanno regalato belle soddisifazioni. Infatti dopo Chi vuole sposare mia mamma? su Tv 8 è tornata in Rai con Help ho un dubbio. E il pubblico la continua a seguire con grandissimo affetto.

