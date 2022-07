Caterina Balivo seduce in costume con le amiche vip. La foto su Instagram è piena di vanità

Fonte: IPA Estate 2022, i costumi sfoggiati dalle celeb: scegliete il più bello

Ironia, bellezza e un pizzico di vanità: sono questi gli ingredienti della foto che Elena Santarelli ha condiviso sul suo profilo Instagram. Ma non solo lei: infatti l’immagine è visibile anche su quello di Caterina Balivo, entrambe sono ritratte nello scatto insieme a un’amica comune, la blogger che risponde al nome di Dreams by Michela.

Le tre sono ritratte in costume, complici e felici per trascorrere alcuni momenti all’insegna dell’allegria.

Caterina Balivo ed Elena Santarelli, scatti tra amiche sotto il sole

Sotto il sole estivo, tra sorrisi e complicità: Caterina Balivo ed Elena Santarelli hanno condiviso uno scatto che le ritrae insieme a una terza amica, la blogger Dreams by Michela, durante una giornata al mare.

La presentatrice è seducente e bellissima senza trucco in un elegante costume intero blu, dalle linee molto semplici ma con un profondo scollo all’altezza del seno. Elena Santarelli, invece, sfoggia un due pezzi semplicissimo marrone che ne esalta il fisico statuario e sportivo. Il terzo costume, invece, è quello indossato dalla blogger Michela che ha optato per un celeste che ricorda quello del cielo.

Tutte e tre indossano dei cappelli di paglia per proteggersi da sole e dai loro occhi traspaiono tanta felicità e serenità, quelle che derivano dallo stare tra amiche.

E anche un pizzico di ironia. La foto è stata commentata per prima da Elena Santarelli che, nella didascalia allo scatto, ha scritto: “Questione di Vanità, vanity affair”, scherzando sul fatto che le tre sono perfettamente in posa. Caterina Balivo ha aggiunto le emoji della risata scrivendo: “E poi Buona la prima”.

Insomma, proprio come ognuna di noi, anche loro tre si fanno fare le foto insieme e gli scatti con le amiche devono essere “perfetti”.

Quello pubblicato è pieno di vanità, quella che deriva dal desiderio di avere delle belle foto, e di conseguenza dei ricordi indimenticabili, con le persone alle quali si vuole bene.

E appaiono bellissime e felici, non solo perché lo sono davvero, ma perché emerge tutta la spensieratezza di quei momenti trascorsi insieme.

Anche dalle storie traspare la loro giocosità, come in quella in cui viene ripresa Elena che racconta di aver mangiato insieme a Michela una gran fetta di crostata. Breve video accompagnato dal commento della Balivo: “Elena Santarelli magna ragazzi facciamone una ragione”. Sempre la Balivo condividendo lo scatto assieme poi ha aggiunto nelle storie Instagram: “Fine di una bellissima giornata”.

Caterina Balivo ed Elena Santarelli, la loro amicizia

L’amicizia tra personaggi dello spettacolo esiste. E quella tra Caterina Balivo ed Elena Santarelli ne è la dimostrazione, anche se in passato hanno litigato. A raccontarlo era stata proprio la conduttrice di Chi vuole sposare mia mamma? durante una puntata di Vieni da me.

In quell’occasione aveva ricordato che, all’inizio della carriera, aveva litigato a un provino per diventare Velina (durante il quale vennero scelte Elena Barolo e Giorgia Palmas) proprio con Elena Santarelli. “Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina – aveva svelato a Ficarra e Picone ospiti in studio -, ma non mi hanno presa, ovviamente! Eravamo io ed Elena Santarelli e mi ricordo che litigai con Elena e le dissi: ‘Tu sei troppo alta io non voglio fare il provino con te se no non mi prendono!’. Alla fine non hanno preso né me né lei, l’abbiamo risolta così”. Da allora di tempo ne è passato ed entrambe hanno fatto una bellissima carriera, oltre ad aver costruito una sincera amicizia.