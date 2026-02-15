Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Carlo Conti ha annunciato Andrea Bocelli alla serata finale di Sanremo

Ospite speciale di Domenica In nella puntata di domenica 15 febbraio, il direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti. “Mi ha inviato un messaggino, annunciando un grande scoop”, ha detto Mara Venier nel corso dell’anteprima del suo show. E c’è da dire che il presentatore non ha mentito.

Carlo Conti emozionato

Col mare alle spalle, godendo di una bella giornata ricca di sole, Carlo Conti si dice pronto a parlare di “musica, musica, musica a Sanremo”. Al netto delle polemiche che, come al solito, hanno accompagnato le scelte di Big, ospiti e co-conduttori, il direttore artistico si dice sereno, come al suo solito.

Anche un veterano come lui però è in grado di vacillare. È accaduto nel corso dell’incontro con il Presidente Mattarella. L’emozione è stata evidente, per quanto non sia da lui, sottolinea Mara Venier.

“Sai che mi emozioni raramente ma mi sono emozionato molto in questo caso. Posso dire che è stata la più grande soddisfazione della mia carriera. È stato un momento straordinario. Il Presidente è grandioso come sempre e ha detto parole importantissime, parlando di musica pop come di cultura e dunque lo è anche Sanremo. Questo mi riempie di gioia”.

Piccola curiosità riguarda Patty Pravo, che Mara chiama in amicizia Nicoletta (Strambelli, ndr). Non era presente all’incontro con il Presidente della Repubblica. Conti ha svelato il motivo: “Era indisposta. Aveva la febbre, ma si è ripresa”. Nessun dubbio, dunque, sulla sua presenza all’Ariston.

L’addio di Pucci

Un po’ di battute anche sulla presunta mancata presenza di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, di fatto quasi annunciati nei mesi scorsi: “Hanno preso male la presenza di Sandokan e non temono il confronto fisico”.

Al di là delle battute, spazio a un tema delicato. Mara Venier le chiede di Pucci e se davvero non ci siano chance di vederlo sul palco. Ovviamente la decisione è stata ormai presa e il comico sostituito. Il direttore artistico però approfitta della domanda per tornare a esprimersi sul tema spinoso:

“Ribadisco ancora una volta la mia scelta del tutto autonoma. Preferisco si dica che non so fare il mio mestiere, piuttosto che qualcuno mi obblighi a fare qualcosa nel mondo dello spettacolo. (…) Non pensavo di scatenare un affare di stato. Mi dispiace però soprattutto per lui, umanamente e professionalmente. Ha rinunciato perché ogni comico ricorda benissimo cos’è successo a Crozza, un fuoriclasse che è stato aggredito e fischiato. La paura per un comico di quel palco è tantissima. Si è così detto perché sottoporsi a quel rischio alla sua età. Una scelta del tutto personale”.

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti

Una sorpresa esclusiva per Mara Venier e Domenica In, come promesso. Un annuncio che completa il quadro dei super ospiti, ha spiegato. Da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti, da Achille Lauro a Laura Pausini, fino ad arrivare ad Andrea Bocelli all’ultima serata: “Insieme a Ferro, Ramazzotti e Pausini, completa il gruppo di artisti lanciati da Pippo Baudo sul palco di Sanremo. Un’enorme soddisfazione, perché quest’anno il Festival sarà dedicato a lui”.