Cannes 2022, cosa aspettarsi dai Måneskin sulla Croisette

Måneskin, dal red al green carpet: i look più audaci che hanno lasciato il segno

Arrivano i Måneskin, la giornata da segnare in agenda è quella di mercoledì, quando sulla Croisette a Cannes 2022 si presenterà la band romana. Per loro si tratta un’altra grande prima volta e una nuova tappa di quel percorso artistico, fatto di tantissime soddisfazioni, che stanno portando avanti ormai da tempo. Ma cosa aspettarsi da questa uscita pubblica? E, soprattutto, cosa li porta sul red carpet?

I Måneskin a Cannes 2022, cosa aspettarsi

Rock, glamour e fascino: senza ombra di dubbio questo è quello che possiamo aspettarci dai Måneskin che mercoledì 25 maggio sfileranno sul red carpet di Cannes 2022. L’attesa per la presenza della band romana è alle stelle, del resto ormai sono delle star.

Dopo aver conquistato il pubblico italiano, l’Eurovision, hanno fatto faville negli Stati Uniti chiamati a esibirsi in trasmissioni tv e festival di primo piano. Tra gli ultimi non si può dimenticare la loro presenza al Coachella, oppure al Tonight Show di Jimmy Fallon. Quest’ultimo è stato un ritorno, infatti erano già stati ospiti. E questa volta il presentatore si è cimentato in una divertente interpretazione di Victoria, assente perché malata. Insomma, ormai il successo è servito. E la presenza a Cannes è un’ulteriore conferma di come la loro carriera abbia preso il volo.

Certamente l’attesa per vederli è alta anche per scoprire i look che sfoggeranno. Sul red carpet di Cannes negli anni non sono mancate le provocazioni, gli outfit eccentrici, ma anche quelli che hanno fatto sognare. L’unica domanda da porsi è: quanto saranno rock i Måneskin?

I Måneskin, perché saranno a Cannes 2022

Ma perché i Måneskin saranno a Cannes 2022? La motivazione della loro presenza è il biopic Elvis che vede alla regia Baz Luhrmann. Si tratta di una delle pellicole più attese dell’intera manifestazione, la cui uscita al cinema (in Italia) è prevista per il 22 giugno.

Il film è dedicato alla figura di uno dei più grandi nomi della musica: Elvis Presley e racconta del suo legame con il manager, il colonnello Tom Parker. Attori di alto livello per questo film che vede nel cast Tom Hanks nei panni di Parker e Austin Butler vestire quelli del Re del Rock and Roll. Oltre alla recitazione non può mancare la musica. E i Måneskin hanno partecipato alla realizzazione della colonna originale del film, con l’interpretazione di If I can dream. Un passo avanti per la loro carriera e un ulteriore riconoscimento del loro talento e dell’amore del pubblico.

I Måneskin, re Mida della musica

I Måneskin si possono definire i re Mida della musica: tutto ciò che toccano diventa oro. Ogni loro brano è un successo, ogni loro apparizione viene acclamata come un momento di grande glamour e rock. Ma dietro le luci scintillanti della ribalta, dietro la voce graffiante di Damiano e il ritmo delle canzoni affidato a Victoria, Ethan e Thomas non mancano i messaggi di cui si fanno portavoce, sia attraverso i loro brani che con le loro parole. E forse è anche questo che piace così tanto di loro: che cercano di trasmettere un punto di vista inclusivo e libero.