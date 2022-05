Maneskin, Victoria sta male: chi l’ha sostituita (con ironia) da Jimmy Fallon

Måneskin, dal red al green carpet: i look più audaci che hanno lasciato il segno

I Måneskin non smettono mai di sorprendere: il gruppo è stato ospite, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, del Tonight Show di Jimmy Fallon, una delle trasmissioni più famose e apprezzate degli Stati Uniti. La band romana purtroppo si è dovuta esibire senza Victoria De Angelis, che non ha potuto partecipare al programma a causa di un malore: al suo posto è arrivato un sostituto d’eccezione, che ha regalato una performance incredibile.

Maneskin, chi ha sostituito Victoria al Tonight Show

Il fenomeno Måneskin continua a sorprendere e a travolgere gli Stati Uniti. Dopo il debutto dello scorso anno, la band è stata nuovo ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, il talk show notturno in onda su Nbc. I ragazzi romani sono volati in America per partecipare all’amatissimo programma ed esibirsi sulle note di Supermodel, il loro ultimo singolo che hanno portato anche sul palco torinese dell’Eurovision Song Contest.

Peccato però che il gruppo abbia dovuto fare a meno di Victoria De Angelis, che a causa di un problema di salute non è riuscita a partecipare alla trasmissione. È stato lo stesso Jimmy a spiegare cosa è successo, annunciando che sarebbe stato lui a prendere il posto della bassista sul palco.

Il conduttore ha mandato in onda una clip per spiegare che Victoria non stava bene, mentre in trasmissione si è presentato con una parrucca bionda, presentando così la performance con la sua solita ironia: “Benvenuti al Tonight Show, i Måneskin suoneranno stasera e questa è una storia vera: questa mattina abbiamo saputo che Victoria non avrebbe potuto essere qui perché è malata, sta bene ma loro avevano bisogno di un bassista così mi hanno chiesto se avessi potuto suonare. È veramente successo stamattina alle 11 e mi hanno mostrato come fare e ho capito, quindi posso farcela, posso fare questa cosa per Vic, posso fare questa cosa per il Rock & Roll e posso farlo per il mondo”.

La band si è esibita quindi con il loro ultimo singolo e con un bassista d’eccezione, proprio Jimmy Fallon, che come in altre occasioni ha abbandonato per un attimo i panni da conduttore per regalare al pubblico uno show nello show.

Victoria De Angelis, come sta la regina delle provocazioni

Victoria De Angelis non è riuscita a presentarsi sul palco del Tonight Show a causa di un malore: pare che non si tratti di nulla di grave, anche se la musicista non ha cenno della cosa sui suoi account social, né ha risposto ai commenti dei fan che le hanno chiesto cosa le fosse successo.

La bassista dei Måneskin si è limitata a postare una foto in lingerie e camicia, accompagnando lo scatto alla didascalia che spiega di essersi svegliata “stanca”. Victoria ancora una volta non ha certo paura di provocare, così come ha fatto solo qualche giorno fa, condividendo uno scatto ad alto tasso di sensualità dove il suo corpo era coperto solo da fiori. L’ennesima sfida a mostrarsi come si è veramente, senza filtri e soprattutto senza paura del giudizio degli altri.