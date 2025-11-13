Call my Agent, i nuovi eposodi con Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: dove e quando vederli

La terza stagione di Call My Agent - Italia arriva su Sky e NOW con Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti tra caos, risate e nuovi colpi di scena

Chiara Calabrò Call My Agent - Italia

Da venerdì 14 novembre si riaprono le porte della CMA e con loro torna tutto il caos del dietro le quinte più amato della tv: arriva infatti la terza, attesissima, stagione di Call My Agent – Italia, celebre remake Sky Original del cult francese Dix pour cent. E sì: i primi due episodi sono una vera goduria per chi ama sbirciare nelle vite delle star, sopratuttto per via dei protagonisti.

Al centro del debutto di stagione ci sono infatti tre nomi che, da soli, bastano per incollarsi al divano: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Tre fasi diverse della carriera, tre modi diversi di vivere la popolarità, un unico elemento in comune: agenti nel panico totale.

Call My Agent, i protagonisti dei primi due episodi

Dopo la scomparsa di Elvira, alla CMA scatta subito il “tutti contro tutti”: chi riuscirà a conquistare Luca Argentero, da sempre il suo pupillo, si porterà a casa niente meno che la direzione dell’agenzia. Il problema? Luca ha deciso di mollare tutto per dedicarsi alla famiglia. Addio set, addio copioni, addio red carpet: almeno nelle sue intenzioni. Per Vittorio, Lea e Gabriele inizia una corsa sfrenata a colpi di promesse, strategie e piccole pugnalate professionali per convincerlo a restare nel mondo dello spettacolo… e, soprattutto, a firmare con loro.

Nel secondo episodio, invece, i riflettori si spostano su una delle coppie mamma-figlia più chiacchierate d’Italia: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Alle due viene fatta una proposta semplicemente irresistibile: interpretare le protagoniste di una nuova serie musical ispirata a Mamma Mia! degli ABBA. Sulla carta è il progetto perfetto: glamour, musica, un rapporto madre-figlia da raccontare anche sul set. Peccato che, nella realtà, essere mamma e figlia sia già abbastanza complicato così.

Così, una all’insaputa dell’altra, Michelle e Aurora iniziano a sabotare il progetto, mettendo in difficoltà chiunque capiti a tiro. Ma i loro agenti, Gabriele e Lea, non hanno nessuna intenzione di rinunciare a un lavoro così importante: tra telefonate all’ultimo minuto, accordi segreti e qualche colpo basso, proveranno a tenere insieme ego, famiglia e carriera. Mission impossible? Quasi.

Call My Agent – Italia, i guest dei primi episodi e le new entry

Ad accompagnare il ritorno della terza stagione di Call My Agent – Italia, non mancano i cameo che fanno sorridere chi vive di gossip e social: nel primo episodio compaiono Simon & The Stars e Cristina Marino, compagna proprio di Argentero, mentre nel secondo arrivano Matteo Giuggioli ed Elia Nuzzolo, perfetti per raccontare un mondo dello spettacolo che oggi passa tanto da feed e follower quanto da tappeti rossi e provini.

A tenere in piedi, più o meno, la CMA ritroviamo i protagonisti delle prime due stagioni ovvero Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, ancora nei panni di Vittorio, Lea e Gabriele, agenti brillanti, stanchi, innamorati del lavoro e perennemente sull’orlo di una crisi di nervi. Al loro fianco gli inseparabili assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto), vere formiche operaie dell’agenzia, insieme a Kaze nel ruolo di Sofia. Tornano anche le presenze culto di Emanuela Fanelli (Luana Pericoli) e Corrado Guzzanti, garanzia assoluta di momenti surreali e irresistibili.

Tra le new entry spiccano Nicolas Maupas, qui nei panni di se stesso, e Gianmarco Saurino, che interpreta l’intermediario di UBA fra Italia e Stati Uniti: perché, ormai, per una carriera globale serve qualcuno che sappia muoversi tra Roma, Los Angeles e, soprattutto, gli ego delle star.

Sullo sfondo una Roma elegantissima fatta di location esclusive, palazzi storici, uffici di produzione e ristoranti dove un pranzo di lavoro può decidere le sorti di un’intera stagione televisiva. E le guest star dei prossimi episodi promettono altre dosi di nostalgia e glamour: Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La Serie al completo, Miriam Leone e il duo comico Ficarra & Picone.

Call My Agent – Italia, quando e dove vederlo

Gli appassionati di Call My Agent – Italia potranno vedere la terza stagione in onda ogni venerdì su Sky Serie in prima serata con un doppio episodio, ma anche on demand su Sky e in streaming solo su NOW.