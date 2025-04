Belve, i primi ospiti e quando inizia la nuova stagione

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Grande entusiasmo per la nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che punta a regalare agli spettatori un ritratto sincero, autentico e per nulla patinato dei volti più amati e discussi dello spettacolo e non solo.

Con l’arrivo di questa nuova stagione, in tanti si chiedono quali saranno i prossimi ospiti a cadere nelle domande dell’iconico quaderno rosso della giornalista. Secondo alcune indiscrezioni, i primi otto personaggi sono già stati scelti: ecco chi sono.

Belve, i primi ospiti del programma di Francesca Fagnani

Luci soffuse, sgabello non sempre comodo e un’agenda rossa che contiene domande spesso scomode ma utili a disegnare un ritratto unico di ogni ospite. Belve, il programma di Francesca Fagnani, è pronto a tornare su Rai2.

Un progetto che negli anni ha saputo stupire gli spettatori per una serie di interviste sempre interessanti e mai scontate che la giornalista propone senza peli sulla lingua. Non stupisce quindi la curiosità dei fan nel conoscere i primi ospiti di questa nuova edizione che parte dal 22 aprile.

Secondo le prime indiscrezioni, i primi tre nomi a sedersi nello studio di Belve saranno Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone: tre personalità diverse ma con una serie di segreti da raccontare che potrebbero regalare al pubblico rivelazioni inedite e tutte da gustare.

Ma le sorprese non sono finite: in tanti hanno annunciato altri cinque nomi che compongono la rosa degli 8 primi protagonisti di questa stagione. Secondo i rumors, infatti, ai primi tre si potrebbero aggiungere Paola Iezzi, ormai tornata sulle scene insieme alla sorella Chiara e giudice dell’ultima edizione di X Factor, ma anche Benedetta Rossi e il rapper Gue Pequeno.

Insieme a loro anche Nathalie Guetta, iconica protagonista di Don Matteo che è tornata in tv come concorrente di Pechino Express 2025 nella squadra dei Cineasti. Ultima, ma non per importanza, Sabrina Impacciatore, Attrice molto amata in Italia e a livello internazionale.

Francesca Fagnani e lo spin-off di “Belve”

Francesca Fagnani ha in mente anche un nuovo format per il pubblico: si tratta di Belve Crime, una sorta di spin-off del suo programma che mette al centro un altro tipo di protagonisti.

Secondo le prime informazioni, infatti, ci sarà ancora lei al centro dello studio, pronta a intervistare persone che hanno commesso dei crimini o testimoni.

Un test che apre le porte a un Belve più incline alla cronaca, pronto a scavare a fondo all’interno di storie dolorose e difficili. Al momento, però, si parla di un’unica puntata di prova: “Era un’idea che avevo in mente da tempo e ora si concretizzerà. Stiamo per realizzare una versione crime del programma. Ospiteremo persone legate a fatti di cronaca nera. Su quello sgabello ascolteremo il punto di vista di chi è stato riconosciuto colpevole o di chi, in qualche modo, è rimasto coinvolto in episodi drammatici. Sarà un viaggio nella psiche di chi ha vissuto il male sulla propria pelle o lo ha causato agli altri” ha spiegato.

Quando e dove vedere “Belve”

Non manca molto all’apertura della nuova edizione di Belve: il programma, come sempre, sarà ospitato nella prima serata di Rai 2 con una prima puntata il 22 aprile.