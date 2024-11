Barbara D’Urso, sfuma l’opzione Sanremo: Carlo Conti la stronca sul nascere

Fonte: Ansa Barbara D'Urso

Sebbene da qualche tempo la sua presenza in tv non sia più costante come un tempo, il nome di Barbara D’Urso è ancora capace di polarizzare l’attenzione su di sé. Nelle ultime settimane infatti voci di corridoio volevano l’ex volto di Mediaset accanto a Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo, ma ci ha pensato lui stesso a smentire le indiscrezioni, stroncando sul nascere ogni pettegolezzo.

Barbara D’Urso, niente Festival di Sanremo: le parole di Carlo Conti

Anno dopo anno il nome di Barbara D’Urso viene associato al Festival di Sanremo: il 2025 sembrava essere l’anno giusto per l’ex volto di punta di Mediaset che, ormai da tempo lontana dal piccolo schermo, avrebbe potuto tornare in tv con un ruolo di prestigio. Ed è innegabile che il suo nome continua ancora ad attirare l’attenzione degli spettatori, specialmente dopo essere stata allontanata da Mediaset senza troppe cerimonie dopo 23 anni di attività.

Nelle scorse settimane voci sempre più insistenti volevano la conduttrice al fianco di Carlo Conti durante la kermesse musicale più famosa della televisione italiana. L’indiscrezione era stata diffusa dal settimanale Nuovo, che aveva parlato di “grandi manovre in corso” per il direttore artistico del prossimo Festival.

La conduttrice del resto non ha mai nascosto il desiderio di approdare sul palco dell’Ariston, ma pare proprio che anche per quest’anno per lei il Festival rimanerrà un sogno nel cassetto. È stato lo stesso Conti a smentire le voci sulla collega, stroncando sul nascere ogni tentativo di pettegolezzo sulla questione: “È una bella bufala!“, ha dichiarato a Novella 2000.

Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, sembrava che per la conduttrice si stessero aprendo nuove porte, come si legge sul giornale: “Questa apparizione di “Carmelita” ha mostrato un lato nuovo della conduttrice, meno legato ai talk show e più incline allo spettacolo puro. Ma la suggestione è durata poco“.

“Abilissimo a schivare le domande sul Festival, Conti gioca in difesa da quando ha accettato l’incarico di tornare. In più Barbara pare sia già più che impegnata in quel periodo“, scrivono. Insomma, niente da fare per Barbara D’Urso, come conferma lo stesso direttore Roberto Alessi: “Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito”.

Barbara D’Urso, il futuro in tv

Nonostante la lontananza dalla tv, l’affetto del pubblico per Barbara D’Urso è rimasto immutato: lo ha dimostrato durante l’intervista di Mara Venier a Domenica In e con la sua ospitata a Ballando con le stelle, dove l’abbiamo vista fare sfoggio di un grande talento, senza rinunciare a lanciare qualche frecciatina alla rete che l’ha cacciata da un giorno all’altro.

“Che cosa significa la televisione trash?”, si è chiesta prima della sua esibizione in pista come ballerina per una notte. “Perché questo oggi è trash, però domani non è più trash, quello che fa la D’Urso è trash, però, quell’altro non è trash, questo è trash, quello non è trash, oggi si, domani no. Ma che è? Soprattutto capire, guardando la televisione adesso, il trash non c’è più? Io non ci sto più in televisione, momentaneamente, è sparito il trash. Sono magica”.

Stando alle indiscrezioni pubblicate da Dagospia e Oggi, per la conduttrice ci sarebbe già un programma in prima serata già pronto per lei, ma al momento rimangono delle semplici ipotesi. Lei sul suo futuro tra “tv, fiction, cinema” ha risposto: “diciamo che è tutto in costruzione: lavori in corso”. Le gioie nella sua vita comunque non mancano. Da poco è diventata di nuovo nonna, un ruolo che l’ha arricchita ma che ad oggi le sta un po’ stretto: la pensione per Barbara è ancora lontana.