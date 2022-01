Barbara D’Urso, dove e quando torna in tv

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Dopo una breve assenza dal piccolo schermo, tra indiscrezioni e cambi di palinsesto (che hanno fatto parecchio discutere), finalmente è giunto il momento: Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. L’amatissima conduttrice si prepara a tornare al timone di Pomeriggio Cinque, l’unico tra i suoi storici talk show a essere stato “salvato”, ma non solo. Per Carmelita sta per arrivare anche un nuovo programma.

Barbara D’Urso torna a Pomeriggio Cinque

Prima di Natale si erano rincorse le voci di una vera rivoluzione in casa Mediaset, che avrebbero visto protagonista proprio Barbara D’Urso. Si era parlato di futuro incerto per la conduttrice, persino dell’abbandono di Pomeriggio Cinque a favore della giornalista Simona Branchetti. In realtà la D’Urso aveva già rassicurato i fan con un messaggio su Instagram: la pausa dal suo show era soltanto momentanea e, dopo aver trascorso le vacanze natalizie in famiglia, avrebbe ripreso le redini di Pomeriggio Cinque.

Ed è proprio quello che accadrà il 17 gennaio 2021, quando la vedremo finalmente di nuovo su Canale 5, pronta a farci compagnia con approfondimenti di cronaca e costume e con gli immancabili ospiti in studio. Pomeriggio Cinque ha subito una drastica riduzione in termini di tempo già dallo scorso autunno, dopo la decisione di Piersilvio Berlusconi di “ridimensionare” la sua presenza sulla rete ammiraglia di Mediaset. Proprio questo aveva alimentato i sospetti sul mancato ritorno della D’Urso nel suo storico talk show, ma adesso i fan possono stare tranquilli.

La nuova esperienza con La Pupa e il Secchione

Archiviata del tutto l’indiscrezione secondo cui Barbara D’Urso avrebbe dovuto lasciare Canale 5, giunge per lei (e per i fan) una bella notizia. Erano già circolate delle voci a tal proposito, ma adesso sembra non esserci più alcun dubbio: la conduttrice sarà al timone della quinta edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, scelta che rappresenta per lei un “ritorno alle origini”.

Tutti la ricordiamo al timone del Grande Fratello, anzi fu proprio grazie a lei che il reality show divenne un vero e proprio fenomeno televisivo (tanto che ancora oggi seguiamo accanitamente il GF Vip dedicato alle celebs). Al momento non abbiamo una data ufficiale d’inizio per La Pupa e il Secchione e viceversa 2022, né certezze sul cast (sebbene circoli, tra gli altri, il nome di Flavia Vento).

Stando ad alcune indiscrezioni, Barbara D’Urso potrebbe essere affiancata in studio da Piero Chiambretti e da una giuria formata da Simona Izzo e Antonella Elia. Il “succo” del programma resta sempre lo stesso: pupe e secchioni (e viceversa) vengono divisi in coppie e a ogni puntata del reality devono cimentarsi in prove di cultura e coraggio.

C’è chi ha parlato di strategia per “declassarla”, visto che lo show va in onda su Italia 1 e non su Canale 5. A noi piace pensare che sia soltanto l’ennesima occasione per ammirare il talento e la simpatia di Barbara D’Urso. “Col cuore”!