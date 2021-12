Ballando, Maria Chiara Giannetta dà forfait. E Milly saluta commossa la Di Vaira

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

La finale di Ballando con le stelle ha riservato al pubblico grandi sorprese: l’ultima puntata di questa edizione ha visto sfidarsi le sei coppie più talentuose, che hanno superato le sfide e le opinioni al vetriolo della giuria dello show.

L’appuntamento a chiusura della stagione ha riservato qualche colpo di scena e grandi emozioni, come ogni finale che si rispetti.

Ballando, Maria Chiara Giannetta e Alberto Matano in quarantena

Milly Carlucci ha aperto la puntata visibilmente emozionata, dedicando un pensiero alla squadra che ha reso speciale anche questa edizione di Ballando con le stelle:

Io non so se la vera vittoria sia quella che fa battere le mani o quella che fa battere il cuore. Quello che so di sicuro è che col talento si vince una partita, ma è con il talento, con il cuore e con la squadra che si vincono i campionati.

La conduttrice poi, nel corso dello show, ha annunciato due defezioni importanti: la prima quella di Alberto Matano, commentatore a bordo campo del programma, collegatosi da casa a causa di un contatto con una persona positiva al Covid.

A dare forfait, sempre a causa del virus, la ballerina per una notte della finale: a essere stata scelta per la serata era stata Maria Chiara Giannetta, l’amatissima protagonista della serie Rai Blanca, che avrebbe dovuto esibirsi col fedele cane Linneo. Così a prendere il suo posto è stato Paolo Belli, che alla fine dell’esibizione non è riuscito a trattenere l’emozione, accogliendo nel suo cuore tutti gli applausi e l’affetto del pubblico.

Milly Carlucci, la commozione per la fine dell’avventura di Sara Di Vaira

Impossibile poi non lasciarsi toccare dalle grandi emozioni della puntata finale: Milly Carlucci ha voluto dedicare un momento dello show alla ballerina Sara Di Vaira, che ha deciso di terminare la sua avventura con Ballando con le stelle.

Dopo aver mandato in onda un video con i momenti salienti della sua carriera nel programma, il pubblico ha riservato alla ballerina un lunghissimo applauso che ha scaldato il cuore. Poi sono arrivate le toccanti parole di Milly Carlucci, che in lacrime ha salutato una delle colonne portanti della trasmissione:

Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria – ha detto la Carlucci con la voce rotta dall’emozione -. Tu sei un pezzo del mio cuore Sara, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, la sincerità e per tutto quello che hai portato a Ballando.

Una scelta davvero sofferta per la Di Vaira, che ha ballato per ben dieci anni nella trasmissione, ma che ha già altri progetti, come annunciato dalla stessa Carlucci: “Noi ci rivedremo al Cantante Mascherato con una veste diversa”, ha detto la conduttrice commossa.