È un’edizione monumentale, ricca di grandi concorrenti e ottimi ballerini. Ballando con le stelle 2024 è iniziato in anticipo ma Milly Carlucci non ha deluso le aspettative del pubblico che, ogni sabato sera, segue il programma con grande interesse. La programmazione dello show di Rai1 è però destinata a cambiare presto e per un motivo che non riguarda l’organizzazione del palinsesto dell’ammiraglia di Viale Mazzini. La semifinale della trasmissione, che era attesa per il 7 dicembre, è pronta a saltare per sopraggiunti impegni della conduttrice. Sapete quali?

Perché salta la semifinale di Ballando con le stelle

Milly Carlucci non rinuncia alla Prima alla Scala. L’apertura della stagione operistica, tradizionalmente in scena il 7 dicembre, è uno dei grandi appuntamenti della conduttrice di Rai1 che non vi rinuncia nemmeno per il suo programma del cuore. In più, Rai1 è solita trasmettere la diretta dal Teatro e quindi sarebbe impossibile la messa in onda di Ballando con le stelle che si sta rapidamente avvicinando alle battute finali.

La puntata non subisce però spostamenti ma slitta di una settimana. Torna infatti esattamente sette giorni dopo, nella prima serata del 14 dicembre, a una settimana dalla finale prevista per il 21 dicembre, appena prima di Natale come da tradizione. La partenza anticipata è quindi in parte servita a non portare sconvolgimenti in palinsesto, mossa certamente gradita per chi è abituato a seguire il programma al sabato sera.

Come sta procedendo la gara

Dopo il ritiro di Nina Zilli e Pasquale La Rocca, che stanno riposando in attesa del ripescaggio, la gara sta procedendo secondo i programmi. A differenza di altre edizioni, non si sono fatti registrare troppi infortuni se si fa eccezione per le diverse fratture di Sonia Bruganelli, mentre tra gli eliminati si contano I Cugini di Campagna, Alan Friedman e l’attore turco Furkan Palali.

Nessuna delle coppie è però uscita definitivamente dal gioco, visto che tutti stanno aspettando il ripescaggio per provare a convincere il pubblico del loro impegno, tutti con l’obiettivo di raggiungere la finale. Quest’anno, il livello è altissimo. Tra i favoriti alla vittoria finale ci sono certamente Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che intanto si stanno conoscendo meglio anche sotto il profilo personale, e Federica Nargi con Luca Favilla. In rimonta anche Federica Pellegrini con Angelo Madonia, che è cresciuta puntata dopo puntata, mentre la giuria si aspetta di più da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti.

Il cast è stato scelto da Milly Carlucci tenendo conto dei minimi dettagli. Sono infatti in tanti a ballare molto bene, tra questi anche Alessandra Tripoli e Luca Barbareschi, che ogni settimana propongono coreografie particolari e diverse, che raccontano la vita di entrambi. Sembra che proprio loro abbiano un posto assicurato in finale dopo aver compiuto un percorso netto, mentre è in risalita lo schermidore Tommaso Marini, che balla con Sophia Berto. Si tratta inoltre di una delle prime stagioni, dopo molti anni, che fa registrare un livello così alto. I punteggi assegnati dalla giuria non sono mai stati così elevati e, vista la situazione, sarà difficile scegliere il giusto vincitore.