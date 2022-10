“Ballando con le stelle”, Paola Barale: top in tulle e lingerie a vista

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Paola Barale è pronta per una nuova sfida, questa volta sulla pista dello studio di Ballando con le stelle. L’artista, infatti, è nel cast della nuova edizione condotta dall’ormai padrona di casa Milly Carlucci, insieme ad altri volti noti e amati come Iva Zanicchi, Ema Stokholma e Gabriel Garko. Nei primi scatti, insieme al ballerino Roly Maden che l’accompagnerà in questa avventura, la Barale appare con un look super sensuale mostrando tutta la sua bellezza.

Paola Barale, trasparenze e sensualità nel look

55 anni e una bellezza senza tempo, quella di Paola Barale, che ancora una volta dimostra di essere in grado di stravolgere il suo look e di mostrarsi come più le piace.

In occasione dello shooting in vista della prima puntata di Ballando con le stelle, la conduttrice ha indossato un semplicissimo pantalone largo sui toni dell’azzurro e un top in tulle super sensuale che mette in mostra la lingerie coperta parzialmente dal blazer nero.

Fonte: IPA

Bellissima e sensuale come al suo solito, oltre alla semplice ed elegante lingerie ha messo in mostra il suo fisico incredibile e il piercing all’ombelico. Per quanto riguarda il make up, ha optato anche in questo caso per la semplicità attraverso un lip gloss rosa e mettendo più in risalto gli occhi per uno sguardo travolgente.

La nuova sfida di Paola Barale

A partire da sabato 8 ottobre prende il via la nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1, condotta come sempre dall’inarrestabile Milly Carlucci che è pronta per coordinare le star del mondo dello spettacolo in una sfida con il ballo.

Paola Barale è solo uno dei tanti nomi dei vip che si sfideranno a colpi di danza nell’Auditorium Rai del Foro Italico; oltre a lei, che sarà in coppia con il ballerino professionista Roly Maden, ci saranno anche altri volti amatissimi dello spettacolo tra cui i sex symbol Gabriel Garko, Ema Stokholma e Iva Zanicchi, che ha deciso di mettersi in gioco all’età di 82 anni.

Per l’ex volto di Buona Domenica, quella di Ballando con le stelle è una sfida a tutti gli effetti: sul palco potrà sicuramente divertirsi ma anche dimostrare tutto il suo talento. Di recente, ai microfoni di Domenica In, ha affermato: “25 anni fa ballavo, ora mi sono un po’ arrugginita”, per poi continuare:”Non ho fatto danza: io ero molto incosciente, mi facevano ballare e lo facevo”, ha spiegato in riferimento alle precedenti esperienze in televisione.

Comunque vada sarà un successo, ma sicuramente Paola Barale riuscirà a stupire tutti sulla pista di Ballando, soprattutto adesso che sta vivendo una sua nuova era dopo le tante situazioni della vita che l’hanno portata ad essere sempre più se stessa e a togliersi anche alcuni sassolini dalle scarpe. Era gennaio 2022, infatti, quando in un’intervista a Verissimo ha parlato delle sue storiche relazioni nonostante sia sempre stata una donna riservata: “Gianni e Raz si sono dimostrati allo stesso identico modo: due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi come sono, il coraggio di essere loro stessi. Sono fatti della stessa essenza. Io da un uomo voglio verità, complicità, comprensione”, aveva dichiarato.

Non è sicuramente facile raccontare ciò che fa parte della propria sfera privata e mettersi così a nudo davanti a tutti, ma Paola Barale si è sempre mostrata sincera e lo è stata fino in fondo. E in riferimento all’amore, ai microfoni di Mara Venier ha preferito non commentare la sua situazione lasciando però intuire che al momento non ci sia nessuno nella sua vita.