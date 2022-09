“Domenica In”: Paola Barale, ballerina pazzesca a 55 anni. E sull’amore non ha dubbi

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

La nuova edizione di Ballando con le stelle accoglie in pista una donna ricca di fascino e talento come Paola Barale. Conduttrice, attrice e showgirl di grande successo, questa volta la vedremo sul palco del dance show di Rai1 e, osservando i primi video in sala prove al fianco del partner Roly Maden, si intuisce come a 55 anni possa diventare protagonista indiscussa anche nella danza. E, stuzzicata da Mara Venier a Domenica In sulla sua attuale vita privata, risponde con ironia fugando ogni dubbio.

Paola Barale, i primi passi a Ballando con le stelle 2022

Il cast di Ballando con le stelle 2022 si riunisce, quasi al completo, nello studio di Domenica In nella puntata in onda oggi pomeriggio. Il dance show di Rai1 prende il via sabato 8 ottobre e, per l’occasione, Mara Venier ha voluto al suo fianco Milly Carlucci e i principali protagonisti per presentare la nuova edizione. Nel cast figura anche Paola Barale che, dopo essere stata grande protagonista sul piccolo schermo come attrice, conduttrice e showgirl, questa volta si è tuffata nel mondo della danza cogliendo al volo un’opportunità d’oro.

“25 anni fa ballavo, ora mi sono un po’ arrugginita. Però sono capitata qua, una fatica guarda…”, confessa la Barale alla padrona di casa, spiegando di aver avuto un approccio al mondo della danza da giovanissima. Un’attività che però non ha mai realmente approfondito, salvo qualche sporadico passo di danza improvvisato: “Non ho fatto danza: io ero molto incosciente, mi facevano ballare e lo facevo”.

In studio viene successivamente mandata in onda una breve clip che ripercorre i suoi primi passi di danza nella sala prove di Ballando con le stelle. Al suo fianco il partner di danza per lei prescelto, il ballerino di origine cubane Roly Maden, volto nuovo nello show. Riferendosi al primo approccio al suo fianco, la Barale ironicamente rivela: “Ho capito dopo circa 20 minuti che lui muoveva il bacino da destra a sinistra, io pensavo lo facesse in generale. Perché ha questo lato B per cui mi sembrava lo facesse sempre. Mi confonde”.

Paola Barale e l’amore: la risposta a Mara Venier

Nonostante la poca dimestichezza nella danza, i primi passi di Paola Barale nel mondo di Ballando con le stelle promettono bene. A 55 anni si presenta infatti come una delle grandi scommesse di questa edizione e, supportata da Roly Maden, potrebbe diventare la rivelazione dello show. La clip ha anche mostrato un evidente feeling con il suo partner di danza, al punto che Mara Venier la invita ad approfondire la conoscenza con lui: “Dovete fare amicizia, frequentarvi. Sei sempre single?”.

Alla secca domanda Paola Barale risponde con una altrettanto secca risposta, fugando ogni dubbio sulla sua attuale situazione sentimentale: “Mara, parliamo di Ballando con le stelle“. Risposta che scatena le risate in studio, comprese quelle della conduttrice Rai, che controbatte ironicamente: “Volevo soltanto incitarla alla conoscenza”.

55 anni e non sentirli per Paola Barale, che sta vivendo una seconda giovinezza nel segno della libertà. Fisico da urlo, carriera strepitosa in tv e, ora, anche ballerina. In attesa che l’amore torni a bussare alla sua porta e la renda, nuovamente, felice.